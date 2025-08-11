विज्ञापन
पाकिस्तान सरकार की इमरान खान की पार्टी से अपील- “14 अगस्त को नहीं करना प्रदर्शन”- आखिर क्यों?

5 अगस्त को इमरान खान को जेल गए पूरे दो साल हो गए. उनकी पार्टी ने कोशिश की कि इस दिन पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया जाए लेकिन वो बहुत असर नहीं डाल सका.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान
  • पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने PTI से 14 अगस्त के बजाय अन्य किसी दिन विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है.
  • प्रधानमंत्री शहबाज के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने स्वतंत्रता दिवस को एकजुट होकर मनाने पर जोर दिया है.
  • PTI ने 5 अगस्त को असफल विरोध प्रदर्शन के बाद फासीवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था.
पाकिस्तान की शहबाद शरीफ सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से एक अपील कर रही है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने रविवार को PTI से आग्रह किया कि वो अपने आगामी राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन 14 अगस्त के अलावा किसी भी दिन करें क्योंकि यह पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और इसे पूरे देश को एकजुट होकर मनाया जाना चाहिए.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 6 अगस्त को PTI के संस्थापक इमरान खान के एक्स अकाउंट पर एक मैसेज पोस्ट किया गया था, जिसमें PTI से "हमारी प्यारी मातृभूमि में चल रहे फासीवाद के खिलाफ पूरी ताकत से सड़कों पर उतरने" का आह्वान किया गया था. यह मैसेज 5 अगस्त को PTI के असफल विरोध प्रदर्शन के बाद आया था.

अब पाकिस्तानी न्यूज चैनल- जियो न्यूज के कार्यक्रम 'नया पाकिस्तान विद शहजाद इकबाल' पर बोलते हुए सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें PTI के विरोध प्रदर्शन जारी रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने समय को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन 14 अगस्त को ऐसा करना परेशान करने वाला और हमारी परंपराओं के खिलाफ होगा."

उन्होंने कहा, "14 अगस्त को, देश उत्साह के साथ (स्वतंत्रता दिवस) मनाएगा, लेकिन विपक्ष ने उस दिन कुछ योजना बनाई है. उन्हें 14 अगस्त को अपना आंदोलन या विरोध नहीं करना चाहिए; इसे 15, 16 या 13 तारीख को करना चाहिए."

PTI नहीं खड़ी कर पाई जनसैलाब

5 अगस्त को इमरान खान को जेल गए पूरे दो साल हो गए. उनकी पार्टी ने कोशिश की कि इस दिन पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया जाए लेकिन वो बहुत असर नहीं डाल सका. पुलिस ने देश भर में PTI प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जब पार्टी कार्यकर्ता इमरान की रिहाई के लिए आधिकारिक तौर पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए सड़कों पर उतरे थे.

लाहौर के उप महानिरीक्षक (संचालन) फैसल कामरान ने डॉन को बताया, "शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे 30 से अधिक PTI कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया."

