ईरान के हमले पर सात गुना जवाबी कार्रवाई, इजरायल के बरकत बोले- गाजा में पाकिस्तान स्वीकार्य नहीं

इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने दोबारा उकसाया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और उन्होंने गाजा में किसी भी शांति सेना में पाकिस्तानी भागीदारी से साफ इनकार कर दिया है. दावोस में एनडीटीवी के विष्णु सोम को दिए एक साक्षात्कार में बरकत ने कहा, "हमने उन्हें एक बार निशाना बनाया, उन्हें करारा झटका दिया, और अगर वे हमसे पंगा लेने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें सात गुना ज्यादा करारा झटका देंगे."

गाजा में शांति सेना के बारे में उन्होंने आगे कहा, "आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश का स्वागत नहीं है...और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है."

ईरान में क्या होगा

बरकत ने ईरान पर दशकों से सशस्त्र गुटों को समर्थन देकर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ईरान...बुराई की धुरी का मुखिया रहा है. उन्होंने इजरायल को नष्ट करने का लक्ष्य रखा...हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें बनाईं...गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत किया, और उन्होंने इजरायल के लिए एक आसन्न खतरा पैदा किया." अर्थव्यवस्था मंत्री ने ईरान की कमजोरी को उजागर करने का श्रेय इजरायल की सैन्य कार्रवाई को दिया. बरकत ने कहा, "हमने उन्हें बुरी तरह पंगु बना दिया... उन पर कड़ा प्रहार किया... और यह साबित कर दिया कि वे उतने बड़े और शक्तिशाली नहीं हैं जितना वे खुद को समझते थे." उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि इसका पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, और अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी." हालांकि, बरकत ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल का ध्यान रक्षा पर है, न कि सत्ता परिवर्तन पर. उन्होंने कहा, "इजरायल का हित इजरायल की रक्षा करना है. अगर वे कोई धमकी देते हैं, तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे. अगर वे अपनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो यह ईरान के हित में है."

मिडिल ईस्ट में क्या बदल रहा