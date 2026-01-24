पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिमस्खलन की चपेट में आया मकान, 9 लोगों की मौत

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को एक घर के हिमस्खलन की चपेट में आ जाने से नौ लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. उपायुक्त कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पर्वतीय चित्राल जिले के डोमेल क्षेत्र में हुई इस घटना में एक बच्चा भी घायल हो गया.

ये भी पढ़ें : ‘कूटनीतिक जीत': ट्रंप को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल तो शहबाज के मंत्री का संसद में जवाब

हिमस्खन की चपेट में आया मकान

इसके साथ ही प्रवक्ता ने बताया, “ पाकिस्तान के डोमेल में एक आवासीय मकान पर हिमस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें चार महिलाओं सहित नौ लोगों की मौत हो गई.” उन्होंने बताया कि मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

ये भी पढ़ें : मुनीर-शहबाज का दांव उल्टा पड़ा? ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल क्या हुए, पाकिस्तान में गाजा पर बवाल हो गया

प्रशासन ने क्या कुछ बताया

इस बीच, खैबर जिले की तिराह घाटी में बचाव अभियान जारी है, जहां हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण विस्थापित लोग फंसे हुए थे. खैबर के उपायुक्त बिलाल शाहिद ने बताया कि जिला प्रशासन की देखरेख में समय पर उपाय किए गए, जिससे सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकाला जा सका.