मुनीर का F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया! तालिबान का 15 चौकियों पर कब्जा और 55 पाक सैनिक मारने का भी दावा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हो गई है और यह जंग भयानक होती जा रही है. अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जलते हुए विमान का एक वीडियो पोस्ट किया. हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है. दरअसल दोनों मुल्क एक दूसरे पर जवाबी हमला कर रहे हैं. पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सेना अफगानिस्तान पर हवाई हमलों के बाद हमलावरों को कुचलने की ताकत रखती है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 133 सैनिक मार गिराने का दावा भी किया है.

🚨 BIG BREAKING NEWS💥



This is a Pakistani military F-16, American-made, that Afghan defensive forces have shot down. pic.twitter.com/7qBAjv89rk — Afghanistan Defense (@AFGDefense) February 27, 2026

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैन्य शासन के 55 सैनिक मारे गए. अफगान अधिकारियों के अनुसार, सीमा क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान अब तक दुश्मन की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है. इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कार्रवाई के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कुछ को जिंदा भी पकड़ लिया गया है. प्रवक्ता के अनुसार, दुश्मन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और सीमा क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल की जा रही है. उन्होंने कहा कि दुश्मन की कुल 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है तथा कई सैनिक हताहत हुए हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने किया 'खुली जंग' का ऐलान! तालिबान ने गिराया मुनीर का फाइटर जेट- रात भर क्या हुआ?