बाढ़ मत कहो, वरदान कहो... पानी टब में भरके रख लो... पाकिस्तान के रक्षामंत्री का अजीबोगरीब बयान

पाकिस्तान के राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, 26 जून से 31 अगस्त तक, बाढ़ के कारण 854 पाकिस्तानी मारे गए हैं.

वॉशिंगटन:

भारत के अलावा पड़ोसी मुल्‍क पाकिस्‍तान भी इन दिनों भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है. यहां भी पंजाब प्रांत में भीषण बाढ़ आई हुई है. देश के के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पास इस स्थिति से निबटने के लिए एक अजीबो-गरीब उपाय है. उन्‍होंने सलाह दी है कि देश के  निचले इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी बाढ़ के पानी को नालियों में बहाने के बजाय कंटेनरों में 'स्‍टोर' कर लें. ख्‍वाजा आसिफ की मानें तो यह बाढ़ दरअसल पाकिस्‍तान के लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. 

पाकिस्‍तान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश 

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ मॉनसूनी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से 24 लाख से ज्‍यादा लोग प्रभावित हैं और एक हजार से ज्‍यादा गांव पानी में डूबे हैं. दुनिया न्यूज़ को दिए एक इंटरव्‍यू में आसिफ ने कहा, 'जो लोग बाढ़ जैसी स्थिति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बाढ़ का पानी अपने घर ले जाना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'लोगों को इस पानी को अपने घरों में, टबों और कंटेनरों में जमा करना चाहिए. हमें इस पानी को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए और इसलिए इसे इकट्ठा करना चाहिए.' 

आसिफ ने यह भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 10-15 साल इंतजार करने के बजाय, छोटे-छोटे बांध बनाने चाहिए जिन्हें जल्दी पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा, 'हम पानी को नाले में बहा रहे हैं जबकि हमें इसको इकट्ठा करना होगा.' 

बाढ़ ने उजाड़े कई घर 

पंजाब प्रांत की सूचना मंत्री आजमा बुखारी के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ से 20 लाख से ज्‍यादा लोग प्रभावित हुए हैं. पाकिस्तान के राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, 26 जून से 31 अगस्त तक, बाढ़ के कारण 854 पाकिस्तानी मारे गए हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चिनाब नदी का बढ़ता पानी मंगलवार को पंजाब के मुल्तान जिले तक पहुंच सकता है जो रावी नदी के पानी के साथ मिल जाएगा. 

देश में होगा खाद्य संकट!

इस बीच, पंजाब में पंजनद नदी का बढ़ता जलस्तर 5 सितंबर को अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि सतलुज नदी का पानी सुलेमानकी और हेड इस्लाम सहित बैराजों की ओर बढ़ रहा है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पंजाब में दो दिन और मॉनसूनी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है जिससे राहत कार्य बाधित हो सकते हैं और जल स्तर और बढ़ सकता है. संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में कृषि भूमि में बाढ़ और कटाई के लिए तैयार फसलों के नष्ट होने से देश में खाद्य संकट और मुद्रास्फीति की चिंताएं पैदा हो गई हैं. 

