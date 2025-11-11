विज्ञापन
पाकिस्तान की राजधानी में आत्मघाती हमला, इस्लामाबाद कोर्ट की पार्किंग में कार धमाके से 9 की मौत, 21 घायल

Pakistan Blast: इस्लामाबाद में जिला न्यायिक कैंपस के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है. पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ने इसे आत्मघाती हमला करार दिया है.

  • इस्लामाबाद के जिला न्यायिक कैंपस के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम आठ लोग घायल हुए
  • विस्फोट अदालत की पार्किंग में खड़े वाहनों में हुआ जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और छह गंभीर रूप से घायल हुए
  • घायल सभी लोगों को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ा विस्फोट हुआ है. मंगलवार, 11 नवंबर की दोपहर इस्लामाबाद में जिला न्यायिक कैंपस के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ. इस धमाक में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 21 लोग घायल हो गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट अदालत की पार्किंग में खड़ी कार में हुआ. विस्फोट से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पाकिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल PTV ने दावा किया है कि यह एक सुसाइड धमाका था.

रिपोर्ट के अनुसार धमाके की आवाज पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. विस्फोट किस तरह का था और उसका कारण क्या था, यह पता लगाने के लिए आपातकालीन टीमें और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में पार्किंग में विस्फोट के बाद जलती कार दिख रही है.

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत में इस समय आमतौर पर सुनवाई में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है. पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रही है. हालांकि उसने उन  स्थानीय मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि कार के अंदर एक गैस सिलेंडर फट गया था.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट के बाद कचेरी कोर्ट की इमारत को खाली करा लिया गया. इमारत के अंदर मौजूद लोगों को पिछले दरवाजे से बाहर निकाला जा रहा था और अदालती कार्यवाही निलंबित कर दी गई थी. इस्लामाबाद के उप महानिरीक्षक (डीआईजी), मुख्य आयुक्त और फोरेंसिक टीम विस्फोट स्थल पर तुरंत पहुंचे. वहीं बचाव दल और पुलिस ने मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है.

