ट्रंप से मिलेंगे पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर, अमेरिका ने परेड में न्योता देने से किया था इनकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार, 18 जून को दोपहर के भोजन पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात करने वाले हैं. व्हाइट हाउस की ओर से बुधवार के लिए जारी राष्ट्रपति ट्रंप के शेड्यूल में लिखा है कि वो कैबिनेट रूम में पाकिस्तानी जनरल के साथ लंच करेंगे. आसिम मुनीर फिलहाल अमेरिका में हैं. अपनी यात्रा के दौरान मुनीर को सोमवार को विदेशी पाकिस्तानियों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा.

वाशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में जब मुनीर का स्वागत किया जा रहा था तो लोगों ने "पाकिस्तानियों के कातिल" और "इस्लामाबाद के कातिल" के नारे लगाए. मुनीर के खिलाफ विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. नाजिया इम्तियाज हुसैन, एक एक्स उपयोगकर्ता जो खुद को द एलायंस ऑर्गनाइजेशन केएग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पहचानती है, ने कहा कि वे "पाकिस्तान के आपराधिक तानाशाह" के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और उन लोगों की आलोचना की जो "फासीवाद के समर्थन में दिखे हैं."

अमेरिका ने रविवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था जिसके अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अमेरिकी सशस्त्र बलों की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वाशिंगटन में चल रही सैन्य परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, "यह झूठ है. किसी भी विदेशी सैन्य नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था."

अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पाकिस्तानी नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा है. प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें ‘सामूहिक हत्यारा' बताया. पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए शर्मिंदगी तब और बढ़ गई, जब प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें नाम से पुकारने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए. कई वीडियो में दिखा कि जब वे वाशिंगटन के एक होटल में पहुंचे, तो लोग उन्हें चिढ़ाते दिखे. कई लोग चिल्ला भी रहे थे.

#WATCH | Pakistani citizens in the U.S. protest against their own Army Chief, Field Marshal Asim Munir, during his visit.



Chants of “Asim Munir, you are a coward…” were heard, leading to a major embarrassment for Pakistan on foreign soil. pic.twitter.com/QdzHLGC3X5