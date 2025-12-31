विज्ञापन
विशेष लिंक

फेसबुक लाइव ने खोली पाकिस्तान की पोल, लाहौर में मीटिंग लेता दिखा पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड

वीडियो में पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी न सिर्फ लाहौर में मीटिंग को संबोधित करते बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलते दिख रहा है

Read Time: 3 mins
Share
फेसबुक लाइव ने खोली पाकिस्तान की पोल, लाहौर में मीटिंग लेता दिखा पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड
  • लश्कर-ए-तैबा के डिप्टी चीफ और पहलगाम नरसंहार के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी का नया वीडियो सामने आया है
  • ये वीडियो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया था. मरकजी को हाफिज सईद का सपोर्ट है
  • ये वीडियो सबूत है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को किस तरह अपनी धरती पर पनाह दे रखी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोमुंहा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है. सामने आए एक वीडियो में पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी न सिर्फ लाहौर में मीटिंग को संबोधित करते बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलते दिख रहा है.  यह वीडियो सबूत है कि पाकिस्तान आज भी आतंकियों का अड्डा बना हुआ है.

खुद पाकिस्तान से आए वीडियो से खुलासा 

लश्कर की सभा का ये लाइव फेसबुक वीडियो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के ऑफिशल फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है. इस राजनीतिक पार्टी को आतंकी हाफिज सईद का समर्थन हासिल है. वीडियो में पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी खुलेआम भारत के खिलाफ धमकियां देत नजर आ रहा है. 

3 घंटे के वीडियो में उगला जहर

करीब 3 घंटे लंबे इस लाइव वीडियो में सैफुल्ला कसूरी भारत के खिलाफ जहर उगलता दिखाई दे रहा है. उसने नई धमकी देते हुए दावा किया कि भारत अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा. 

कसूरी ने एक रिक्रूट के सवाल के जवाब में हाफिज सईद से साथ हुई अपनी मीटिंग का जिक्र किया और कहा कि भारत सिर्फ खोखली धमकियां देता है. वो भारत को पहले ही ऐसा सबक सिखा चुके हैं कि वह हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता.

ये भी देखें- आसिम मुनीर ने सगे भाई के बेटे से करा दी अपनी बेटी की शादी, जानें कौन है दूल्हा?

ये वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत

सुरक्षा बलों के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह वीडियो ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान वैश्विक मंच पर खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन ये वीडियो सबूत है कि पाकिस्तान ने अपने यहां आतंकी संगठनों को किस तरह पनाह दे रखी है. वह घोषित आतंकियों को भारत के खिलाफ अपनी सरजमीं मुहैया करा रहा है. 

सैफुल्ला कसूरी ने इस वीडियो में कश्मीर में लश्कर की गतिविधियां जारी रखने का ऐलान किया. उसने अमृतसर, होशियारपुर और गुरदासपुर में अशांति पैदा करने की साजिश के संकेत भी दिए. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह वीडियो आतंकवाद को को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका का पुख्ता सबूत बन सकता है.

ये भी देखें- 2026 में भारत-पाकिस्तान में होगा युद्ध? अमेरिकी थिंकटैंक ने ऐसा क्यों कहा, जानिए वजह
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lashkar E Taiaba, Saifulla Kasoori, Pakistani Terrorist Facebook Live
Get App for Better Experience
Install Now