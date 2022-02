Russia Ukraine: रूस ने रातों-रात यूक्रेन की सीमा पर बढ़ाई 'हमले की तैयारी', देखें ताज़ा सेटेलाइट तस्वीरें

ताज़ा सेटेलाइट तस्वीरों में दिखता है कि सोलोटी में सैन्य ठिकाने के पास तैनात कई बड़े सैन्य दलों ने अपनी जगह छोड़ दी है और वाहनों के चलने से बने बड़े निशान देखे जा सकते हैं. इस इलाके में बख्तरबंद उपकरणों से लैस कुछ बड़े सैन्य बेड़ों को भी देखा जा सकता है. कुछ उपकरण रूसी शहर वल्युकी से पूर्व में यूक्रेन के बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर तैनात किए गए हैं.

बेल्गोरोड (Belgorod) के उत्तर-पश्चिम के मैदान में सेना की कई नई सैन्य तैनातियां दिखती हैं. Click here for high-res image.

मैक्ज़र की सेटेलाइट तस्वीरों में बेल्गोरोड (Belgorod) के उत्तर-पश्चिम के मैदान में सेना की कई नई सैन्य तैनातियां दिखती हैं. यह यूक्रेन के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर दूर है. यहां अधिकतर उपकरण और सेना जंगलों के इलाके में तैनात है. सैन्य दलों की तैनाती खेतों और औद्योगिक इलाकों में की गई है.

Company-sized units are deployed within farm and/or industrial areas. Click here for high res image.