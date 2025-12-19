विज्ञापन
विशेष लिंक

फिर जल उठा बांग्लादेश! युनूस की बढ़ी मुश्किलें, ढाका की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी

युवा नेता हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश के कई शहरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की जा रही है. दंगाईयों ने 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को दोबारा आग लगा दी है. कई मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
फिर जल उठा बांग्लादेश! युनूस की बढ़ी मुश्किलें, ढाका की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी
बांग्लादेश में फिर बढ़ा बवाल
  • बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा हो रही है
  • चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर हिंसा हुई जिसमें पुलिसकर्मी समेत चार लोग घायल हुए और सेना तैनात की गई
  • ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बांग्लादेश में एक बार भी बवाल बढ़ता दिख रहा है. गुरुवार देर रात से ही ढाका से लेकर दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं. इ प्रदर्शन के दौरान बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों को भी आग के हवाले किया है. ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी लाखों की संख्या में उतर चुके हैं. प्रदर्शनकारी अपने युवा नेता उस्मान हादी की मौत से गुस्से में हैं. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का हुजूम ठाका एयरपोर्ट के बाहर भी पहुंच चुका है, जहां अब से कुछ देर बाद ही युवा नेता उस्मान हादी का शव लाया जाना है. एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. अपने नेता हादी के समर्थन में ढाका की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

युवा नेता हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश के कई शहरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की जा रही है. दंगाईयों ने 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को दोबारा आग लगा दी है. कई मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया गया है. इस बीच कुछ ऐसे संगठन, राजनीतिक दल, नेता और दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो इस मौके का इस्तेमाल करके भारत को निशाना बनाना चाहते हैं.ये संगठन भारत-विरोधी नैरेटिव को हवा दे रहे हैं. बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भी हिंसा देखने को मिली है. यहां कम से कम चार लोग घायल हुए हैं जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं. यहां बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती करनी पड़ी है.

बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. पहले उस व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की गई और फिर उसके शव को पेड़ पर लटकाकर उसे आग के हवाले कर दिया गया. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदू व्यक्ति की हत्या की निंदा की है और शांति की अपील करते हुए बयान जारी किया है.बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या की भी कड़ी निंदा करती है. कहा गया है कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. 

गुरुवार देर रात भी हुआ था बवाल 

आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा की शुरुआत गुरुवार को ही हो गई थी. जैसे ही इन प्रदर्शनकारियों के पास खबर पहुंची कि उनके युवा नेता उस्मान हादी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वो बेकाबू हो गए. गुरुवार देर रात उन्होंने ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग-अलग शहरों में जमकर प्रदर्शन किया. ढाका में मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया गया और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई. 

यह भी पढ़ें: Bangladesh Protest: बांग्लादेश में फिर 'अगस्त' जैसा गदर, शाहबाग चौक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा; यूनुस सरकार को हटाने का अल्टीमेटम

यह भी पढ़ें: जमात-ए-इस्लामी से ISI तक... बांग्लादेश में बवाल के ये 5 बड़े विलेन, भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh Violence, Violence In Dhaka, Osman Hadi
Get App for Better Experience
Install Now