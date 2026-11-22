एनवीडिया कांड में नया खुलासा हुआ है. पता चला है कि इस कंपनी के पूर्व सीईओ जेनसेन हुआंग की पार्टनर एलिस को इस मामले में सिर्फ इस्तेमाल किया गया. पर्दे के पीछे से मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कोई और था. वह व्यक्ति अभी सिंगापुर में जमानत पर बाहर है और चीनी दूतावास के पास ही एक आलीशान विला में रहता है.

कौन है ली मिंग

उसका नाम ली मिंग है. 52 वर्षीय चीनी नागरिक, कंपनियों के एक ऐसे जाल को चलाता था जो चीन में प्रतिबंधित 'एनवीडिया' के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की तस्करी करता था. इस जाल में 'मेगास्पीड' नाम की सिंगापुर स्थित कंपनी भी शामिल थी, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जेनसेन हुआंग की पार्टनर, ऐलिस हुआंग थीं. लोगों ने बताया कि ली, मेगास्पीड के कामकाज में गहराई से शामिल था और बड़े फैसलों में हिस्सा लेता था. इसके अलावा, वह एनवीडिया चिप्स का व्यापार करने वाली अन्य कंपनियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता था.

इन संबंधों के बारे में पहले कभी जानकारी सामने नहीं आई थी. इनसे पता चलता है कि चीनी कंपनियों को AI की दौड़ में पीछे न रहने में मदद करने की कोशिशें, केवल 'मेगास्पीड' घोटाले तक ही सीमित नहीं थीं. फरवरी 2025 में, सिंगापुर के अधिकारियों ने ली और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया. यह मामला एनवीडिया चिप्स की कथित तस्करी से जुड़ा था. इन आरोपों में कई कंपनियों का नाम लिया गया, लेकिन उनमें 'मेगास्पीड' का ज़िक्र नहीं था. ली के वकीलों ने इस लेख के लिए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

ली पर क्या है आरोप

सिंगापुर के अभियोजकों का आरोप है कि ली ने एनवीडिया चिप्स वाले कंप्यूटर सर्वर खरीदे और अमेरिकी सप्लायर से झूठ बोला कि यह हार्डवेयर उनकी स्थानीय कंपनी, 'लक्ज़रीएट योर लाइफ' के लिए है. अभियोजकों के अनुसार, इसके बजाय उन सर्वरों को पड़ोसी देश मलेशिया भेज दिया गया और वहां से किसी अज्ञात तीसरी जगह पर पहुंचा दिया गया. इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जब ये आरोप लगाए गए, तब तक ली कई सालों से ऐलिस हुआंग और उनके पति कांग वेई के साथ काम कर रहे थे.

क्यों हुआ ये स्कैंडल

चीनी कॉर्पोरेट रजिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक, 2021 में इस दंपति ने 'सेंचुरी लॉन्गटेंग' नाम से एक क्लाउड-कंप्यूटिंग जॉइंट वेंचर शुरू किया था. जनवरी 2023 में, शंघाई की एक AI उपकरण कंपनी के दौरे की सोशल मीडिया तस्वीरों में ली दिखाई दिए. वहां उन्हें 'सेंचुरी लॉन्गटेंग' का 'चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर' बताया गया था. उस समय, बाइडेन प्रशासन ने चीन को एनवीडिया के सेमीकंडक्टर बेचने पर रोक लगा दी थी. ऐसे में, दुनिया की सबसे बेहतरीन AI चिप्स चाहने वाली चीनी टेक कंपनियों के पास दो ही रास्ते बचे थे. पहला रास्ता यह था कि वे विदेश में एनवीडिया कंप्यूटिंग का कानूनी रूप से इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें एक बड़ी व्यावहारिक दिक्कत यह थी कि इसके लिए भारी मात्रा में डेटा को सीमाओं के पार भेजना पड़ता.

दूसरा रास्ता यह था कि हार्डवेयर की चीन में तस्करी की जाए.इस कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि ली, ऐलिस हुआंग और कांग ने दक्षिण-पूर्व एशिया में साझेदारों की एक चेन बनानी शुरू की, ताकि चीनी ग्राहकों तक एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर पहुंचाई जा सके. उन्होंने एक चीनी वीडियो गेम कंपनी की सिंगापुर स्थित यूनिट को खरीदा और उसका नाम बदलकर 'मेगास्पीड' रख दिया. ऐलिस हुआंग को कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर रजिस्टर किया गया.

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, मेगास्पीड ने एनवीडिया को बताया कि चीनी टेक दिग्गज अलीबाबा उनका एक मुख्य ग्राहक है. इसके बाद, नवंबर 2023 में मेगास्पीड, एनवीडिया के क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन गई. इस पार्टनर स्टेटस की वजह से मेगास्पीड को सबसे नए चिप्स खरीदने के लिए प्राथमिकता मिल गई.

मेगास्पीड ने कैसे झांसा दिया

सूत्रों ने बताया कि मेगास्पीड ने मलेशिया में सर्वर लगाए और अलीबाबा को कानूनी तरीके से 'ऑफशोर' कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध कराई. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी निर्यात नियमों का उल्लंघन करते हुए, इनमें से कुछ सर्वर शंघाई की एक टेक कंपनी 'सेंचुरी लिटोंग' को भेज दिए गए. कॉर्पोरेट रजिस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार, 2024 तक 'सेंचुरी लॉन्गटेंग' , 'सेंचुरी लिटोंग' की एक प्रमुख शेयरधारक थी. एनवीडिया ने बताया कि जून 2025 में, जब अमेरिका और सिंगापुर की एजेंसियां ​​इस कंपनी की जांच कर रही थीं, तब एनवीडिया ने मेगास्पीड को अपनी आंतरिक 'नो सेल' लिस्ट में डाल दिया था.

मेगास्पीड का कहना है कि वह "पूरी तरह से वैध और कानूनी कारोबार" करती है, और ऐलिस हुआंग अगस्त 2025 में कंपनी छोड़कर चली गई थीं. सिंगापुर के अधिकारियों ने बताया कि तस्करी के संदेह में पूछताछ करने के बाद, उन्होंने ऐलिस हुआंग को देश से जाने तो दिया, लेकिन उनके दोबारा सिंगापुर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी. इस लेख के लिए टिप्पणी मांगने पर मेगास्पीड, सेंचुरी लिटोंग और सेंचुरी लॉन्गटेंग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

एलिस हुआंग के जाने के बाद सिंगापुर में मेगास्पीड का कामकाज लगभग बंद हो गया है. लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इसकी टीम अब 'नोवागेट क्लाउड' नाम से एक नया वेंचर चला रही है. 2025 में शुरू हुई नोवागेट ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि वह एनवीडिया की क्लाउड पार्टनर है और एनवीडिया की अत्याधुनिक 'ब्लैकवेल' चिप्स का इस्तेमाल करते हुए कम से कम दो डेटा सेंटर चला रही है.

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