बांग्लादेश के नरेल जिले के एक गांव में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों पर हमले के बाद करीब 30 घरों में आग लगा दी गई. देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक हिंसा फैलने के कारण सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है. 'प्रोथोम आलो' अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला कालिया उपजिला के बेंदारचर गांव में शुक्रवार दोपहर से आधी रात के बीच हुआ. इस दौरान कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और उनमें लूटपाट भी हुई.

तारिक रहमान की पार्टी पर लगे आरोप

हमले का शिकार बनी संपत्तियों में अवामी लीग के पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक मुक्ति, कालिया नगर पालिका के पूर्व मेयर मुशफिकुर रहमान लिटन और स्थानीय पार्टी महासचिव कृष्णपदा घोष के घर शामिल हैं. अखबार के अनुसार, रात करीब 8 बजे गांव पहुंची दमकल विभाग की टीम ने देखा कि 20 से 30 घरों में आग लगी हुई थी. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थकों ने करीब 50 घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और उनमें आग लगा दी. हालांकि, स्थानीय बीएनपी नेतृत्व ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है.

कालिया उपजिला के कार्यकारी अधिकारी मो. जिन्नतुल इस्लाम ने बताया कि पूर्व सांसद के घर समेत कई घरों में तोड़फोड़ की गई और 5-6 घरों में आग लगा दी गई. उन्होंने मुक्ति और घोष के घरों पर हमले की पुष्टि की, लेकिन कहा कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जांच चल रही है.

पुलिस ने भी माना हमले किए

नरेल जिला पुलिस ने स्थानीय मीडिया में दिए एक बयान में कहा कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में मारे गए बीएनपी के दो नेताओं के रिश्तेदार और समर्थक शुक्रवार दोपहर बेंदारचर में इकट्ठा हुए. उन्होंने अवामी लीग के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया, जिन पर इन हत्याओं में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि वे मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया. साथ ही, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं. नरेल के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अल मामून सिकदर ने अलग से 'प्रोथोम आलो' को बताया कि मारे गए बीएनपी नेताओं के रिश्तेदारों और समर्थकों ने 3-4 घरों पर हमला कर उनमें तोड़फोड़ की.

'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य घटना में, पटुआखाली में गुरुवार रात से शुक्रवार शाम के बीच अवामी लीग के तीन पूर्व सांसदों के घरों पर हमला किया गया और उनमें तोड़फोड़ की गई. शनिवार को पबना जिले की बेरा नगर पालिका में बीएनपी और अवामी लीग के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुईं. 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हिंसा सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और दोपहर तक जारी रही. स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को रबर की गोलियां चलानी पड़ीं और आंसू गैस के गोले दागने पड़े. इस बीच, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' (BGB) ने कई जिलों में 95 प्लाटून तैनात किए हैं, जिनमें गोपालगंज में तैनात दो बटालियन भी शामिल हैं.

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