Nvidia Q3 Results: दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) ने अपने तीसरी तिमाही में शानदार परफॉर्म किया है. तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू दोगुना होकर 115 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया. कंपनी ने मंगलवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए. रेवेन्यू और मुनाफे, दोनों के मामले में कंपनी ने बाजार के जानकारों के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है. नतीजों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली. आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में शेयर 4.5 फीसदी चढ़ गया.

कंपनी के नतीजे ऐसे समय आए हैं, जब उसके लीडरशिप को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है. कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग ने पिछले हफ्ते पद से इस्तीफा दे दिया था. उन पर कई महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंध होने के आरोप लगे हैं. इनमें एक चीनी कारोबारी महिला से जुड़े आरोप भी शामिल हैं. हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि नहीं हुई है.

CEO के बिना पहली बार जारी हुए नतीजे

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया के करीब 28 साल के इतिहास में यह पहली बार है, जब कंपनी के तिमाही नतीजों पर चर्चा के दौरान जेनसन हुआंग मौजूद नहीं थे. उनकी जगह कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस ने निवेशकों से बातचीत की. हुआंग के इस्तीफे के बाद उन्हें अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है. क्रेस ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि कंपनी का कामकाज सामान्य तरीके से चल रहा है. उन्होंने कहा कि लीडरशिप में बदलाव के बावजूद कंपनी के कारोबार और ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ा है.

65.3 अरब डॉलर रहा नेट प्रॉफिट

कंपनी का नेट प्रॉफिट 65.3 अरब डॉलर रहा. वहीं, प्रति शेयर कमाई 2.77 डॉलर रही, जबकि बाजार के जानकारों ने इसके 2.48 डॉलर रहने का अनुमान लगाया था. कंपनी ने अगले साल के रेवेन्यू अनुमान को भी बढ़ा दिया है. पहले इसके 70 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान था, जिसे अब बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, एआई की बढ़ती मांग और डेटा सेंटर कारोबार से उसे फायदा मिल रहा है.

OpenAI और Anthropic से भी बढ़ेगी कमाई

एनवीडिया को एआई सेक्टर की बड़ी कंपनियों से भी कारोबार मिलने की उम्मीद है. इनमें ChatGPT बनाने वाली OpenAI और Claude बनाने वाली Anthropic शामिल हैं. कंपनी की सीएफओ के मुताबिक, इन बड़ी एआई कंपनियों का इस साल एनवीडिया के डेटा सेंटर रेवेन्यू में करीब 15 फीसदी योगदान रहने की उम्मीद है.

क्या CEO की वापसी होगी?

जेनसन हुआंग ने मंगलवार को कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड उन्हें दोबारा सीईओ की जिम्मेदारी देता है, तो वह लौटने के लिए तैयार हैं. हालांकि, कंपनी के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने साफ कर दिया कि बोर्ड फिलहाल उन्हें वापस लाने की योजना नहीं बना रहा है. जोन्स ने कहा कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से हुआंग का इस्तीफा स्वीकार किया था और उन्हें सीईओ के पद पर दोबारा नियुक्त करने का इरादा नहीं है. कंपनी जल्द से जल्द नए सीईओ की नियुक्ति करना चाहती है. इस बीच, हुआंग 1 दिसंबर को अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करेंगे. इस दौरान उनसे एनवीडिया की चिप तकनीक, चीन को चिप एक्सपोर्ट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे जा सकते हैं.