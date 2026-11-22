नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए यहां पहुंचे. 36 वर्षीय नेपाली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा. उनके आगमन पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया.

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22 नवंबर से 23 नवंबर तक चलने वाली यह यात्रा, मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद शाह की भारत की पहली यात्रा है. साथ ही, प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है, जो यह दर्शाती है कि काठमांडू नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है.

यात्रा के दौरान क्या-क्या होगा

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि सोमवार को शाह और मोदी के बीच होने वाली बैठक से आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को एक नई राजनीतिक दिशा मिलने की उम्मीद है. इन लोगों ने बताया कि बातचीत के बाद, दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई द्विपक्षीय दस्तावेजों पर सहमति बनने और उनके आदान-प्रदान की भी उम्मीद है. इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि यह दौरा बिल्कुल सही समय पर हो रहा है, क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीक को अपनाने, और प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के मामले में दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में काफी समानता है.

इन लोगों ने बताया कि ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं. भारत यात्रा के लिए शाह के साथ नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आए हैं, जो 35 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं. इसके अलावा, व्यापार प्रतिनिधियों का एक 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस यात्रा में शामिल होगा, जो अपने खर्च पर भारत आएगा.

पता चला है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे. भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन (ट्रांजिट) और निवेश साझेदार है. साथ ही, नेपाल को भारतीय बाजार में बिना किसी शुल्क (ड्यूटी-फ्री) के पहुंच प्राप्त है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'X' पर लिखा, "नेपाल के प्रधानमंत्री, माननीय श्री बालेंद्र शाह का नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर आने पर हार्दिक स्वागत है... यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने का एक अवसर है."

भारत-नेपाल संबंधों को समझिए

भारत, नेपाल के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य भी है; नेपाल के कुल वस्तु निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भारत आता है. इसके अलावा, भारत नेपाल में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, जो वहां आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है. दोनों देशों ने एक व्यापक विकास साझेदारी विकसित की है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभों में से एक है. इसके तहत कई परियोजनाएं और पहलें चल रही हैं. वर्ष 2025-26 में, भारत को बिजली निर्यात करने से नेपाल को लगभग 1800 करोड़ नेपाली रुपयों की कमाई हुई.

भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता पड़ोसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है. कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, दोनों पक्ष नई संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक, जो सीमा पार यात्री और माल ढुलाई के लिए नए रास्ते खोल सकता है. ऊपर बताए गए लोगों के अनुसार, अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, जो रामायण परंपरा के दो सबसे पवित्र केंद्रों को आपस में जोड़ेगी.

इस क्षेत्र में अपने व्यापक रणनीतिक हितों के लिहाज से नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर अपने पुराने "रोटी-बेटी" के रिश्ते का जिक्र किया है. चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को माल और सेवाओं के परिवहन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहना पड़ता है. नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के जरिए ही है, और वह अपनी अधिकांश जरूरतें भारत से या भारत के रास्ते ही आयात करता है.

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