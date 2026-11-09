मैंने पत्नी को धोखा दिया... AI चिप की सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के मालिक का कबूलनामा, चीनी जासूस से अफेयर पर बैठी जांच

दुनिया में AI चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने कबूला है कि उनका एक संदिग्ध चीनी जासूस के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था. उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजे इमेल में यह बात स्वीकार की है. इसके पहले खबर आई थी कि हुआंग को किसी विदेशी जासूस ने निशाना बनाया था. अब एनवीडिया ने जांच शुरू कर दी है.

29 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हुआंग चीन की एक जासूसी साजिश के निशाने पर थे. इस साजिश को एलिस हुआंग नाम की एक चीनी महिला कारोबारी चला रही थी, जिसने जेन्सेन हुआंग से नजदीकी बढ़ा ली थी. वह एनवीडिया की एडवांस्ड AI चिप्स और खुफिया जानकारी बीजिंग तक पहुंचा रही थीं. सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड' की एक शीर्ष अधिकारी, एलिस हुआंग की पहचान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीन के लिए काम करने वाली एक जासूस के रूप में की है.

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सिओस को मिले इस ईमेल में, हुआंग ने माना कि उन्हें अपने परिवार और सभी कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने की बात भी कही. यह ईमेल "हमारी कंपनी के लिए एक मैसेज" के रूप में भेजा गया है.

इमेल में क्या लिखा है?

एक्सिओस द्वारा देखे गए, हुआंग के कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल का टेक्स्ट इस प्रकार है:

मुझे अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगनी चाहिए.

मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की. मेरे कामों से उसे और हमारे बच्चों को बहुत दुख पहुंचा है. मैंने जो किया, उसके लिए कोई बहाना नहीं है. मुझे बहुत पछतावा है.

मेरे पूरे जीवन में, मेरे परिवार ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है. वे मेरी ईमानदारी और वफादारी के हकदार हैं. इसके बजाय, मैंने उन्हें निराश किया है और उस जीवन को नुकसान पहुंचाया है जिसे हमने मिलकर बनाया था. मैंने जो किया और उससे दूसरों को जो दुख पहुंचा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और इसके चलते होने वाली आलोचना को भी स्वीकार करता हूं.

अपनी पत्नी और परिवार से: मैं आप सभी से प्यार करता हूं. मुझे पता है कि माफी मांगने से मेरे किए गए काम को बदला नहीं जा सकता. मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार इस स्थिति से उबर पाएगा और समय के साथ, मैं आपका भरोसा फिर से जीत सकूंगा.

NVIDIA में मेरे सहयोगियों से- जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके साथ मैंने दशकों तक काम किया है- और दुनिया भर में हमारे बोर्ड, साझेदारों और शेयरहोल्डर्स से: आप मुझसे बेहतर के हकदार हैं.

NVIDIA का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सौभाग्य है. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा करूं और आपके भरोसे के काबिल बना रहूं. मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा हूं. मैं NVIDIA के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं और आपका भरोसा फिर से जीतने के लिए काम करूंगा.

न्यूज रिपोर्टों में उठाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर, NVIDIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक स्वतंत्र जांच शुरू की है. मैं इस जांच का समर्थन करता हूं और इसमें पूरा सहयोग दूंगा. मैं अपने देश और अपनी कंपनी से प्यार करता हूँ, और मैं NVIDIA की सुरक्षा करने तथा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मुझे अमेरिकी होने पर गर्व है और मैं इसके लिए आभारी हूं.

मेरे फैसलों के लिए मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं है. इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कृपया उन्हें निजता (प्राइवेसी) दें.

NVIDIA ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है

NVIDIA के बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि उसने कंपनी के मुख्य कार्यकारी (CEO) और को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. हुआंग ने एक महिला के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया है, जिसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वह चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी. रविवार को जब इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, तो विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबियो ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एक "आंतरिक कॉर्पोरेट मामला" है.

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