सोती लड़कियों को बनाता था शिकार, 4 से रेप में फंसा राजकुमारी का बिगड़ैल 'राजकुमार' 

बदनाम प्रिंस पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के 32 अपराधों का आरोप हैं. अभियोग पेश करते हुए अटॉर्नी स्टर्ला हेनरिक्सबो ने कहा, 'यह मामला बेहद गंभीर है.'

  • नॉर्वे के राजकुमार मारियस बोर्ग होइबी पर रेप और यौन हिंसा के चार गंभीर मामलों सहित 32 अपराध के आरोप लगे हैं.
  • बोर्ग होइबी राजकुमारी मेटे-मैरिट के बेटे और राजकुमार हाकोन के सौतेले बेटे हैं, जिनकी पुलिस जांच चल रही थी.
  • अभियोजक ने कहा कि करीबी संबंधों में होने वाले रेप और हिंसा गंभीर अपराध हैं जो जीवन भर के निशान छोड़ सकते हैं.
लंदन:

नॉर्वे के 28 साल का राजकुमार मारियस बोर्ग होइबी इन दिनों यूरोप में सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसके पीछे जो वजह है, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. राजकुमार होइबी पर रेप के चार मामलों के साथ-साथ कई यौन हिंसा के भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. होइबी यहां की राजकुमारी मेटे-मैरिट के बेटे हैं और राजसिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार हाकोन के सौतेले बेटे हैं. पिछले एक साल से उनके खिलाफ पुलिस की जांच जारी थी. सोमवार को उन्‍हें कोर्ट में पेश किया गया. 

राजकुमार ने किए 32 अपराध

बदनाम प्रिंस पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के 32 अपराधों का आरोप हैं. चौंकाने वाले दावों में सेक्‍स के दौरान रेप का एक मामला, सेक्‍स के बिना दो मामले, यौन उत्पीड़न के चार मामले और शारीरिक क्षति के दो मामले शामिल हैं. सभी मामलों में, उसने महिलाओं पर सोते समय हमला किया. होइबी पर अपनी पूर्व पार्टनर नोरा हॉकलैंड के साथ दुर्व्यवहार और एक और गर्लफ्रेंड के साथ हिंसक व्यवहार करने का भी आरोप है. 

'मामला बेहद गंभीर है' 

सोमवार को उनके खिलाफ अभियोग पेश करते हुए  राज्य अटॉर्नी स्टर्ला हेनरिक्सबो ने कहा, 'यह मामला बेहद गंभीर है. करीबी संबंधों में रेप और हिंसा बेहद गंभीर अपराध हैं जो पूरी जिंदगी के लिए निशान छोड़ सकते हैं और जीवन को खत्‍म भी कर सकते हैं.' अभियोजक ने आगे कहा, 'मारियस बोर्ग होइबी शाही परिवार का सदस्य है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके साथ उतना हल्का या कठोर बर्ताव किया जाना चाहिए जितना कि इसी मामले के दूसरे दोषियों के साथ होते हैं. 


अब होगी 10 साल की सजा 

उन्होंने एनआरके को बताया कि जनवरी में छह हफ्ते की सुनवाई के बाद राजकुमार को दस साल की जेल हो सकती है. पिछले साल इस मामले के सामने आने के बाद होइबी को बलात्कार, हिंसा और आपराधिक क्षति के प्रारंभिक आरोपों के साथ बार-बार गिरफ्तार किया गया था. जांचकर्ताओं का कहना है कि सबूतों में टेक्स्ट संदेश, गवाहों के बयान और पुलिस तलाशी से मिली जानकारी शामिल है. सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार, राजकुमार ने पूछताछ के दौरान पुलिस के साथ सहयोग किया. होइबी की कोई आधिकारिक सार्वजनिक भूमिका नहीं है और उनका जन्म उनकी मां के 2001 में नॉर्वे के शाही परिवार में विवाह से पहले हुआ था. 

