रेप, कोकेन और सिंहासन… नॉर्वे के शाही परिवार पर लगा धब्बा, राजकुमारी के बेटे पर 32 गंभीर आरोप

नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन के सौतेले बेटे और उनकी पत्नी, क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के सबसे बड़े बेटे मारियस बोर्ग होइबी पर रेप के केस शुरू हो गया है.

मारियस बोर्ग होइबी पर रेप के केस शुरू
  • नॉर्वे के क्राउन प्रिंस के सौतेले बेटे मारियस होइबी पर 32 अपराध के आरोप, इसमें चार महिलाओं के साथ रेप भी शामिल
  • मारियस बोर्ग होइबी ने गंभीर आरोपों से इनकार किया है, लेकिन कुछ कम गंभीर आरोप स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं
  • होइबी के पास कोई शाही उपाधि नहीं है, वह क्राउन प्रिंस का सौतेला बेटा है और उत्तराधिकार की रेस से बाहर है.
नॉर्वे के शाही परिवार पर ऐसा धब्बा लग गया है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है. नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन के सौतेले बेटे और उनकी पत्नी, क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के सबसे बड़े बेटे मारियस बोर्ग होइबी पर रेप के केस शुरू हो गया है. 28 साल के मारियस बोर्ग होइबी पर कुल 32 अपराधों का आरोप लगा है. इसमें चार महिलाओं के साथ रेप के साथ-साथ घरेलू हिंसा और मारपीट भी शामिल है.

रेप के आरोपी के सौतेले पिता- क्राउन प्रिंस हाकोन ने मंगलवार को कहा कि भले उनके सौतेले बेटे पर अगले साल से रेप के आरोप में मुकदमा शुरू होगा लेकिन शाही परिवार अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि यह मामले में शामिल सभी लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है.

होइबी ने गंभीर आरोपों से इनकार किया

होइबी ने अपने खिलाफ सबसे गंभीर आरोपों से इनकार किया है, जिनमें बलात्कार और घरेलू हिंसा के आरोप भी शामिल हैं. लेकिन उसने मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर अदालत में कुछ कम आरोपों को स्वीकार करने की तैयारी की है. उनके वकील ने सोमवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह बताया.

मामले के अभियोजक (सरकारी वकील) ने कहा है कि जनवरी में शुरू होने वाली और छह सप्ताह तक चलने वाली सुनवाई में सबसे गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है.

क्राउन प्रिंस हाकोन ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि मामले का नतीजा तय करना नॉर्वे की अदालतों पर निर्भर है. आरोपों की घोषणा के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में हाकोन ने कहा, "हम अपने कर्तव्यों का यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से पालन करना जारी रखेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं.. इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को संभवतः यह चुनौतीपूर्ण और कठिन लगता है."

कैसे आया मामला सामने

क्राउन प्रिंस के सौतेले बेट के खिलाफ जांच पिछले साल अगस्त में शुरू हुई जब पुलिस ने होइबी को एक महिला के खिलाफ शारीरिक हमले में एक संदिग्ध के रूप में नामित किया. उस महिला के साथ होइबी रिलेशनशिप में था.

होइबी ने उस समय मीडिया को दिए एक बयान में कोकेन और शराब के नशे में महिला को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात स्वीकार की और कहा कि उन्हें अपने करनी पर पछतावा है. 

ध्यान रहे कि होइबी के पास कोई शाही उपाधि नहीं है. वह क्राउन प्रिंस हाकोन का सौतेला बेटा है. वह क्राउन प्रिंस की पत्नी के पूर्व पार्टनर मोर्टन बोर्ग के साथ हुआ बेटा है. जब नशे की बात सामने आई थी तभी उससे शाही उपाधि छील ली गई थी. वह राजा बनने यानी उत्तराधिकार की रेस से बाहर है. मौजूदा राजा किंग हार्लड के बाद क्राउन प्रिंस हाकोन राजा बनने की लाइन में हैं. उसके बाद हाकोन और मेटे-मैरिट की बेटी राजकुमारी इंग्रिड एलेक्जेंड्रा सिंहासन की कतार में दूसरे स्थान पर है.

