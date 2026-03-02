लठमार होली से फूलों वाली होली तक, भारत की 8 अनोखी होली, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी

Holi Celebrations: होली का नाम सुनते ही मन में रंगों की बारिश, ढोल की थाप, गुजिया की खुशबू और बुरा ना मानो होली है, की हंसी गूंजने लगती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भारत में होली सिर्फ रंगों से खेलने का त्योहार नहीं है? हर राज्य, हर शहर और हर गांव ने इस त्योहार को अपने अंदाज में सजाया है. कहीं लाठियां चलती हैं, कहीं फूल बरसते हैं, तो कहीं संगीत की महफिलों में रंग घुल जाते हैं. भारत की यही विविधता होली को खास बनाती है. आइए जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाई जाने वाली 8 अनोखी होली के बारे में जिनके बारे में कम लोग जानते हैं.

भारत में मनाई जाने वाली 8 अनोखी होली | 8 Unique Holi Celebrations in India

1. बरसाना की लठमार होली (उत्तर प्रदेश)

बरसाना और नंदगांव की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है. यहां महिलाएं पुरुषों पर प्रतीकात्मक रूप से लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल से खुद को बचाते हैं. यह परंपरा राधा-कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है. यह होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि नोक-झोंक और परंपरा की होली है. हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं.

2. वृंदावन की फूलों वाली होली (उत्तर प्रदेश)

वृंदावन के मंदिरों में फूलों से होली खेली जाती है. गुलाल की जगह रंग-बिरंगे फूलों की वर्षा होती है. यह नजारा इतना मनमोहक होता है कि पूरा वातावरण खुशबू और भक्ति से भर जाता है. खासकर बांके बिहारी मंदिर की फूलों वाली होली देखने लायक होती है.

3. कुमाऊं की बैठकी होली (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली संगीत के साथ मनाई जाती है. यहां लोग पारंपरिक रागों में बैठकर होली गीत गाते हैं. ढोलक, तबला और हारमोनियम के साथ शास्त्रीय संगीत की महफिल सजती है. यह होली रंगों से ज्यादा सुरों की होती है और कई हफ्तों तक चलती है.

4. शिगमो होली (गोवा)

गोवा में होली को शिगमो कहा जाता है. यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है. यहां पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और झांकियां निकाली जाती हैं. गांव-गांव में परेड होती है और पूरा माहौल उत्सवमय हो जाता है.

5. होला मोहल्ला (पंजाब)

पंजाब में होली के अगले दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है. इसकी शुरुआत सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी. यहां सिख समुदाय युद्धकला, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है. यह साहस और शक्ति की होली है, जो आनंदपुर साहिब में खास तौर पर मनाई जाती है.

6. याओसांग होली (मणिपुर)

पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की होली को याओसांग कहा जाता है. यह पांच दिन तक चलने वाला त्योहार है. यहां रंगों के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं. बच्चे घर-घर जाकर दान इकट्ठा करते हैं और शाम को नृत्य-संगीत होता है.

7. रंग पंचमी (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)

कुछ जगहों पर होली के पांच दिन बाद रंग पंचमी मनाई जाती है. इंदौर और मालवा क्षेत्र में यह बहुत लोकप्रिय है. इस दिन गुलाल के बादल उड़ते हैं और बड़े पैमाने पर जुलूस निकलते हैं. कहा जाता है कि यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए खास माना जाता है.

8. धूलंडी होली (हरियाणा)

हरियाणा में धूलंडी के दिन देवर-भाभी की मस्ती देखने लायक होती है. यहां मजाक और हंसी-ठिठोली के साथ होली खेली जाती है. यह परंपरा रिश्तों में अपनापन और खुलापन लाने का प्रतीक है. लोग खुलकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और गीत गाते हैं.

क्यों खास है भारत की होली? | Why is Holi Special in India?

भारत में होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि कई रूपों में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है. कहीं यह भक्ति का प्रतीक है, कहीं साहस का, तो कहीं संगीत और कला का. हर जगह की होली वहां की संस्कृति, इतिहास और मान्यताओं से जुड़ी हुई है. यही कारण है कि भारत की होली दुनिया में अनोखी मानी जाती है.