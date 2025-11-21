नेपाल में जेनजी आंदोलन फिर से उग्र, बारा जिला के सेमरा में 2 दिनों से तनाव

नेपाल में जेनजी आंदोलन एक बार फिर उग्र हो गया है. बारा जिला के सेमरा क्षेत्र में पिछले दो दिनों से जेनजी समर्थक युवाओं द्वारा लगातार प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं. आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब जेनजी युवाओं को सूचना मिली कि नेकपा एमाले के नेता महेश बस्नेत सेमरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. इसी जानकारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने सेमरा में टायर जलाकर बस्नेत के कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब एमाले कार्यकर्ताओं और जेनजी युवाओं के बीच तीखी झड़प हो गई.

कर्फ्यू के आदेश

झड़प के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सेमरा एयरपोर्ट परिसर में पथराव किया और कई हिस्सों में तोड़फोड़ भी की. इसके साथ ही काठमांडू जाने वाले मुख्य राजमार्ग को भी जेनजी युवाओं ने अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. स्थिति पर काबू पाने के लिए नेपाल पुलिस को आधा दर्जन से अधिक आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन हालात नियंत्रित होने के बजाय और अधिक तनावपूर्ण होते चले गए. बढ़ती अशांति को देखते हुए बारा जिला अधिकारी ने सेमरा सहित संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में तत्काल कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया.

कई राउंड फायरिंग

प्रशासन ने दूसरी ओर बुधवार को कई राउंड हवाई फायरिंग भी की, ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके. स्थानीय प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में अभी भी तनाव बरकरार है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है. हालात सामान्य होने तक कड़े कदम जारी रहेंगे. बताया जा रहा है कि जेनजी आंदोलन के दौरान महेश बस्नेत ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को महत्वपूर्ण समर्थन दिया था, जिसके चलते जेनजी समर्थकों में उनके प्रति नाराज़गी बनी हुई है. इसी कारण बस्नेत के सेमरा पहुंचने की सूचना मिलते ही युवाओं ने विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया.