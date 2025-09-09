विज्ञापन
राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री आवास, संसद, मॉल... देखिए युवाओं के गुस्से की आग में कितना जल गया नेपाल

प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले नेपाली कांग्रेस के प्रेसीडेंट और देश के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बुधनीलकांठा स्थित घर में तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारियों ने मेन गेट तोड़ दिया और घर में घुस गए.

  • नेपाल में सोशल मीडिया बैन हटाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन हिंसक बने हुए हैं और कई पूर्व मंत्रियों पर हमले हुए.
  • प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में तोड़फोड़ की और वह गंभीर रूप से घायल हैं.
  • देउबा की पत्नी और देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और उन्हें पीटा गया.
काठमांडू:

नेपाल में सरकार के सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने के फैसले के बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. सोमवार को शुरू हुआ जेन-जी प्रोटेस्‍ट मंगलवार को और ज्‍यादा हिंसक हो गया. यहां पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्‍पात मचाया और कई पूर्व मंत्रियों पर हमले भी हुए. जिन मंत्रियों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है उनमें सबसे अहम नाम है पूर्व प्राइम मिनिस्‍टर शेर बहादुर देउबा का. प्रदर्शनकारियों के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इसके अलावा काठमांडू के एक बड़े शॉपिंग मॉल को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है. ओली के बाद राष्‍ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्‍तीफा दे द‍िया है. 

देउबा की हालत गंभीर 

प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले नेपाली कांग्रेस के प्रेसीडेंट और देश के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बुधनीलकांठा स्थित घर में तोड़फोड़ की. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मेन गेट तोड़ दिया और उनके घर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. देउबा को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और उनकी पत्‍नी पर भी हमले की खबरें हैं. प्रदर्शनकारियों के हमले में देउबा बुरी तरह से घायल हैं. उनकी जो तस्‍वीरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं. पूर्व पीएम देउबा की पत्‍नी जो देश की विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा पर भी हमला हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने उन्‍हें बुरी तरह से पीटा है. देउबा के सिक्‍योरिटी गार्ड से भी हथियार छीनने की खबरें हैं. 

Photo Credit: नेपाल की संसद भी आग के हवाले

वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा 

प्रदर्शनकारियों ने देश के उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के भैसपति स्थित आवास पर भी पथराव किया. पौडेल के अलावा सोमवार को इस्‍तीफा देने वाले पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी हमले की खबरें हैं. पौडेल पर हमले का जो वीडियो सामने आया है वो भी हैरान करने वाला है.प्रदर्शनकारी उन्‍हें दौड़ा-दौड़ाकर पीट रहे हैं और एक प्रदर्शनकारी को तो उन्‍हें लात मारते हुए भी देखा जा सकता है. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सीपीएन (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल के खुमालतार स्थित आवास पर भी पत्‍थर फेंके हैं. 

ओली का घर फूंका 

उग्र प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट स्थित पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास को भी फूंक दिया. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जनकपुर में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और इमारतों को भी आग लगा दी गई. प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि ओली को अपने पद से इस्‍तीफा देना पड़ गया. उनके सचिवालय की तरफ से इसकी इसकी पुष्टि की गई है. काठमांडू पोस्‍ट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ने के साथ, नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टरों की मदद से भैसपति स्थित मंत्रियों के आवासों से उन्हें निकालना शुरू कर दिया. यह कदम मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के घरों को निशाना बनाकर की गई आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद उठाया गया है. 

मॉल से लेकर सरकार के ऑफिस तक तबाह 

प्रदर्शनकारियों ने भैसपति स्थित मंत्री के आवास में भी आग लगा दी. वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि संसद भवन की सुरक्षा के लिए सेना भी तैनात की गई है. उच्च पदस्थ अधिकारियों को सैन्य बैरकों में सुरक्षा प्रदान की जा रही है. प्रदर्शनकारी मंगलवार को सिंह दरबार के वेस्‍टर्न गेट को तोड़कर अंदर घुस गए. नेपाल के सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के मुख्यालय, सिंह दरबार में यह तोड़फोड़ ऐसे समय में हुई है जब देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की जिसमें काठमांडू का मशहूर भटभेनी मॉल और नेपाली कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को भी निशाना बनाया है. 

