वापस आ रहा है बोइंग स्टारलाइनर, जानें अंतरिक्ष से लेकर धरती तक क्या चल रही है तैयार

बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान, जो नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर लेकर गया था, आज शाम को पृथ्वी पर बिना चालक दल के साथ लौट रहा है. ये अब यात्री कैप्सूल की जगह कार्गो कैप्सूल बनकर लौट रहा है. बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की वापसी को लेकर आईएसएस से लेकर पृथ्वी पर खासा तैयारी चल रही है. आईएसएस में मौजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कार्गो को लोड करने और कैप्सूल का अंतिम निरीक्षण कर रहे हैं.

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने कार्गो कैप्सूल में से चालक दल की सीटें हटा दी हैं. ताकि स्पेसक्राफ्ट में स्पेस स्टेशन से निकाले गए कचरे के लिए ज्यादा जगह बन सके. जिसे धरती पर भेजा जा रहा है.

बता दें ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स-41 से उड़ान भरने के बाद 6 जून को बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला आईएसएस के लिए रवाना हुए थे. पहले एक सप्ताह के भीतर इनकी वापसी की योजना थी, लेकिन स्टारलाइनर में आई गंभीर समस्याओं के कारण इन्हें अब अगले साल तक आईएसएस में रहना होगा.

The @BoeingSpace #Starliner is nearing its station departure set for 6:04 p.m. EDT on Friday. Meanwhile, the crew studied how space affects exercise, photosynthesis, and more on Thursday. https://t.co/iAo3VFaOIs