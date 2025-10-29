विज्ञापन
कार के गेट बंद करने जितनी आवाज... NASA ने चमत्कारी सुपरसोनिक जेट से दुनिया को चौंकाया

जब भी कोई विमान साउंड बैरियर को तोड़ता है तो आमतौर पर विस्फोटक जैसी आवाज आती है. लेकिन X-59 जेट के अनूठे आकार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें एक कार के गेट बंद करने जितनी आवाज ही आती है.

  • नासा ने X-59 नामक एक एडवांस सुपरसोनिक जेट का पहला सफल परीक्षण साउथ कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में किया
  • यह जेट ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरता है लेकिन उड़ान के दौरान विस्फोटक आवाज नहीं करता
  • X-59 का डिजाइन साउंड बैरियर को तोड़ते समय आवाज को धीमी सोनिक थंप तक कम करता है
नासा ने एक ऐसे एडवांस जेट हवाई जहाज का पहला सफल परीक्षण किया है जो सुपरसोनिक तो है, यानी ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ान भरता है लेकिन जब वह उड़ता है तो कोई आवाज नहीं होती. इस जेट को X-59 जेट नाम दिया गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह ध्वनि अवरोध (साउंड बैरियर) को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रायोगिक विमान है. साउंड बैरियर को तोड़ना यानी यह एक ऐसी स्थिति है जब कोई विमान ध्वनि की गति के करीब पहुंचता है. इ जेट को पहली टेस्ट फ्लाइट में मंगलवार, 28 अक्टूबर को अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में उड़या गया.

इस जेट की लंबाई इसके नोज से टेल तक केवल 100 फीट यानी 30 मीटर से भी कम है. इसने लॉस एंजिल्स के उत्तर में लगभग 100 किमी दूर, पामडेल में लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स फैसिलिटी के प्लांट 42 के रनवे से सूर्योदय के लगभग एक घंटे बाद उड़ान भरी. रनवे के ठीक पूर्व में मौजूद घास के मैदानों पर खड़ी चढ़ाई के बाद, विमान को लगभग एक दर्जन मील दूर एडवर्ड्स वायु सेना बेस की ओर उत्तर की ओर बढ़ते हुए देखा गया, जहां इसके उतरने की उम्मीद थी. इसके साथ नासा का पीछा करने वाला विमान भी था.

यह बहुत खास क्यों है?

X-59, एक अनोखा प्रायोगिक विमान है, जो 16,764 मीटर की ऊंचाई पर 1,490 किलोमीटर प्रति घंटे, या मैक 1.4 की क्रूज़िंग गति तक पहुंचने के लिए बनाया गया है. यह सामान्य एयरलाइनरों की तुलना में दोगुने से अधिक उचांई पर उड़ता है और लगभग 60% तेज है.

जब भी कोई विमान साउंड बैरियर को तोड़ता है तो आमतौर पर विस्फोटक जैसी आवाज आती है. लेकिन X-59 जेट के अनूठे आकार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह इस विस्फोट को कम कर देता है, जिससे आवाज धीमी "सोनिक थंप" तक कम हो जाती है. कार के दरवाजे के बंद होने पर जितनी आवाज होती है, उससे अधिक आवाज ही यह नहीं करेगा. एक तरह से कोई आवाज नहीं होगी.

X-59 एक सिंगल इंजन जेट है और यह टेस्ट फ्लाइट के दौरान सबसोनिक गति से उड़ता हुआ दिखाई दिया. इसकी पहली टेस्ट उड़ान के लिए इससे यही उम्मीद थी. लॉकहीड मार्टिन के प्रवक्ता, कैंडिस रौसेल ने एक ईमेल में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि "X-59 ने आज सुबह अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की" और इसे "महत्वपूर्ण विमानन मील का पत्थर" बताया. उन्होंने कहा कि कंपनी बाद में और डिटेल्स देगी.

