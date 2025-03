म्यांमार-बैंकॉक में विनाशकारी भूकंप से 150 से ज्यादा लोगों की मौत, डरा रहे वीडियो

म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप से अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. सरकारी प्रसारक एमआरटीवी ने बताया कि मृतकों में राजधानी नेपीता के एक अस्पताल में हुई मौतें भी शामिल हैं. इसके बड़े पैमाने पर हताहत होने वाले क्षेत्र बनने की संभावना है, वहां के डॉक्टरों ने बताया कि मांडले में एक मस्जिद ढह गई, उस दौरान वहां काफी लोग मौजूद थे, और उसी शहर में एक विश्वविद्यालय की इमारत में आग भी लग गई.

म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने चेतावनी दी थी कि मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है. वहां 'आपातकाल' घोषित कर दिया गया है और सहायता के लिए अपील की गई है. किसी भी देश या संगठन को इसके लिए आगे आने को कहा गया है.

Omg! This is awful 😢 pray for these people in the rubble!



M7.7 #earthquake hits MYANMAR

Emergency Alert in Thailand



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.

भूकंप के झटके उत्तरी थाईलैंड तक महसूस किए गए. थाई राजधानी में कुछ मेट्रो और रेल सेवाएं निलंबित कर दी गईं. प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने एक तत्काल समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए फुकेत की आधिकारिक यात्रा को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने भी शहर में 'आपातकाल' की स्थिति घोषित कर दी.

A Chinese national in Myanmar witnessed several buildings collapse during the 7.9 magnitude earthquake. Local residents are setting up supplies on the streets to aid each other.

चीन के युन्नान प्रांत में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.9 थी. इसके अलावा बंगाल के कोलकाता और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी हल्के झटके महसूस किए गए, जहां 4.4 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए.

A powerful 7.7 magnitude earthquake struck Myanmar 5 hrs ago



Many buildings, temples and roads were destroyed.



And a lot of people were found dead and hurt.

साथ ही बांग्लादेश के ढाका और चटगांव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. वियतनाम और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके और उसके बाद के झटके महसूस किए गए. चीन या अन्य जगहों से अब तक किसी की मौत की खबर नहीं आई है.

BREAKING: Massive surface rupture after a powerful 7.7-magnitude earthquake strikes Myanmar.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर तरह की मदद के लिए तैयार है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है." यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी मदद की पेशकश की है.

This is Myanmar, devastated by the 7.7 earthquake. Hundreds are missing.

बैंकॉक में भूकंप के डरावने वीडियो

भूकंप के बाद कई डरावने वीडियो सामने आए हैं. इसमें इमारतें हिलती दिखाई दे रही हैं, लोग घबराकर सड़कों पर भाग रहे हैं. वहीं एक बेहद भयावह वीडियो में गगनचुंबी इमारत के ऊपर बने स्वीमिंग पूल से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है.

एक अन्य वीडियो में बैंकॉक के चतुचक इलाके में निर्माणाधीन 30 मंजिल की इमारत ढहती दिखाई दी. उपप्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई के अनुसार, उस दौरान वहां 84 श्रमिक फंसे थे.

उप पुलिस प्रमुख वोरापत सुकथाई ने एएफपी को बताया, "जब मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचा, तो मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए सुना, जो कह रहे थे कि मेरी मदद करो. हमारा अनुमान है कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, लेकिन अभी भी हताहतों की संख्या का पता लगाया जा रहा है."