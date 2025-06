जान जाए तो जाए, खाना बेकार न जाए! भूकंप के दौरान खाने की प्लेट लेने के लिए वापस घर में भागा बच्चा, देख नहीं रुकेगी हंसी

छोटे बच्चों के लिए उनके पसंद की चीजें, खासकर उनके पसंद के खाने-पीने की चीजें किसी भी दूसरी चीज से ऊपर होती हैं. चीन के एक बच्चे ने इस बात को सच साबित किया और अपनी जान के ऊपर उसके फेवरेट खाने को रखा. दक्षिणी चीन का एक मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जब एक लड़का भूकंप आने पर जान बचाकर भागने की जगह अपने खाना पर ध्यान देता है. जबकि पूरा परिवार घर से सुरक्षित निकलने की कोशिश करता है, वह इस कोशिश में रहता है कि भागने से पहले वह कितना अधिक खाना बटोर सकता है.

23 जून को ग्वांगडोंग प्रांत के किंगयुआन में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया. जहां ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे, वहीं इस छोटे लड़के की प्राथमिकताओं ने इंटरनेट पर लोगों को खूब गुदगुदाया.

खाना लेकर भागा बच्चा

सोशल मीडिया पर इस पल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिवार भूकंप के समय घर पर खाना खाते हुए दिखाई दे रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पिता, जिसे केवल उसके उपनाम ली से पहचाना जाता है, ने अपने छोटे बेटे को पकड़ा और दरवाज़े की ओर भागा. बड़ा बेटा भी पीछे-पीछे भागता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसने अपना फेवरेट फूड तो टेबल पर ही छोड़ दिया. ऐसे में भूकंप के बीच वह फिर से लौटता है और खाना लेकर भागता है.

Nothing comes between this kid and his meal not even an earthquake.



pic.twitter.com/eWs218JHUH