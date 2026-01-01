Peace या ग्रीनलैंड का Piece... दावोस में एलन मस्क ने ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' का उड़ाया मखौल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में करीब 20 देशों के नेताओं की मौजूदगी में गुरुवार को बोर्ड ऑफ पीस का औपचारिक ऐलान किया. दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक के इतर इस ऐलान पर अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने अपने बेबाक अंदाज में तंज कसा.

बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर मजाक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस (Board of Peace) पर चुटकी लेते हुए मस्क ने इसके नाम और नीयत दोनों पर सवाल खड़े किए. दावोस में ब्लैकरॉक के सीईओ लैरी फिंक के साथ एक पैनल डिस्कशन में एलन मस्क ने शब्दों का खेल करते हुए कहा कि जब उन्होंने इस शांति सम्मेलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ट्रंप Peace (शांति) की बात कर रहे हैं या Piece (टुकड़े) की.

ये भी देखें- ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' का किया औपचारिक ऐलान, UN का विकल्प बनने पर कही बड़ी बात

'मुझे लगा या ग्रीनलैंड या वेनेजुएला का टुकड़ा'

उन्होंने तंज भरे अंदाज में आगे कहा, "क्या यह शांति (Peace) है या... ग्रीनलैंड का छोटा सा टुकड़ा (Piece) या वेनेजुएला का एक टुकड़ा?" मस्क के इस व्यंग्य पर हॉल में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे. मस्क का यह बयान ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन और ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पर सीधा निशाना था.

ट्रंप और मस्क के उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते

ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क उनके साथ थे. हालांकि पिछले एक साल में उनके रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आया है. हाल में दोनों के बीच सुलह की खबरें आई थीं, लेकिन यह ताजा बयान संकेत है कि मस्क अब भी ट्रंप की नीतियों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

पैनल डिस्कशन के दौरान एलन मस्क ने सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि टेक्नोलोजी और एआई के भविष्य को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणियां कीं. मस्क ने दावा किया कि इस साल के अंत तक या ज्यादा से ज्यादा अगले साल की शुरुआत तक एआई किसी भी अकेले इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा. उन्होंने यहां तक कहा कि 2030 तक एआई पूरी दुनिया के सभी इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा.

भविष्य में इंसानों से ज्यादा रोबोट होंगे

मस्क ने कहा कि भविष्य में इंसानों से ज्यादा रोबोट होंगे. आने वाले समय में रोबोट समाज को बदलकर रख देंगे. वो ऐसी सेवाएं देंगे कि इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हर कोई अपने बुजुर्ग माता-पिता या बच्चों की देखभाल के लिए रोबोट चाहेगा. उन्होंने बताया कि टेस्ला अगले साल के अंत से लोगों के लिए रोबोट बेचना शुरू कर देगी.

हैरानी की एक बात यह भी रही कि एलन मस्क खुद उस विश्व आर्थिक मंच (WEF) में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वह अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आलोचना करते रहे हैं. मस्क पहले WEF को "बिना चुनी हुई वैश्विक सरकार" और "बेहद उबाऊ" बता चुके हैं. उनका कहना था कि यह मंच आम लोगों से पूरी तरह कटा हुआ है.

ये भी देखें- ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से भारत ने क्यों बनाई दूरी, क्या संयुक्त राष्ट्र ही सही जगह है?