आईपीएल 2027 की खिलाड़ियों की नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने जहां ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क को जाने दिया है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड को रिलीज किया. इसके अलावा कोलकाता ने रचिन रवींद्र से लेकर मुस्तफिजुर रहमान तक को रिलीज किया.
मुंबई इंडियंस: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इज़हार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत.
कोलकाता नाइट राइडर्स: रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लविनिथ सिसौदिया, एम पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह, उमरान मलिक.
गुजरात टाइटंस: इशांत शर्मा, मार्क वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरहुइज़न
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा
चेन्नई सुपर किंग्स: मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, ज़ैक फॉल्क्स, प्रशांत वीर, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डायन फॉरेस्टर, मैकनील नोरोन्हा, एमएस धोनी
राजस्थान रॉयल्स: एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, शिमरन हेटमायर
सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, कामिंडु मेंडिस, जयदेव उनादकट, डी. मदुशंका, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड पायने
पंजाब किंग्स: लॉकी फर्ग्यूसन, मिच ओवेन, नेहल वढेरा, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.
लखनऊ सुपर जाइंट्स: एम ब्रीट्ज़के, अवेश खान, एनरिक नॉर्टजे, जॉर्ज लिंडे, हसरंगा, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी
दिल्ली कैपिटल्स: नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमेरा, रेहान अहमद, मिशेल स्टार्क, अजय मंडल
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