लाइव इंटरव्यू ले रहे थे पत्रकार, तभी घर पर आ गिरी इजरायल की मिसाइल, VIDEO में देखिए फिर क्या हुआ

मिडिल ईस्ट देश इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास से जंग के बीच लेबनान में भी मोर्चा खोल दिया है. इजरायल बीते 5 दिनों से लेबनान की राजधानी बेरूत, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मिलिशिया ग्रुप हिज्बुल्लाह के ठिकानों को चुन-चुनकर निशाना बना रहा है. इजरायल की एयर स्ट्राइक में अब तक 600 के करीब लोगों की जान जा चुकी है. सोशल मीडिया पर इजरायली हमलों के कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो लेबनान का खौफनाक मंजर बयां करते हैं. लेबनान में इजरायल के मिसाइल अटैक में एक जाने-माने पत्रकार भी जख्मी हो गए हैं. लेबनानी पत्रकार फादी बुदाया (Fadi Boudaya) लाइव इंटरव्यू कर रहे थे, तभी उनके घर पर इजरायल का मिसाइल आ गिरा था.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में लेबनानी पत्रकार और मिराया इंटरनेशनल नेटवर्क के एडिटर इन चीफ फादी बुदाया को लाइव टीवी इंटरव्यू करते देखा जा सकता है. बातचीत के बीच अचानक तेज धमाका होता है और बुदाया अपना बैलेंस खो देते हैं. वीडियो में उन्हें कैमरे के सामने गिरते हुए भी देखा जा सकता है.

WINDOWS AND WALLS SHATTER AND COLLAPSE ON A JOURNALIST, NEARLY KILLING HIM



Fadi Boudia,editor of the Maraya International News Network,nearly dies live as IDF missiles attack his home in Beqaa,eastern 🇱🇧,just as he begins a Skype interview for a live program in the video above. pic.twitter.com/ucJls46IGC