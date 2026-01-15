मुरीदके में लश्कर का अड्डा नहीं, सिर्फ मलबा बचा... ऑपरेशन सिंदूर पर PAK ने नकारा, लश्कर कमांडर ने कबूल लिया

पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने सार्वजनिक मंच से वो सच कबूल कर लिया है, जिसे पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था. रऊफ ने माना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई 2025 की रात को मुरीदके में लश्कर के ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था. घोषित ग्लोबल टेररिस्ट रऊफ ने स्वीकार किया कि मरकज-ए-तैयबा स्थित लश्कर का मुख्यालय अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां बैठने लायक जगह नहीं बची

मुरीदके में लोगों को संबोधित करते हुए रऊफ ने कहा कि वो हमला इतना भीषण था कि आज वहां बैठने तक की जगह नहीं बची है. उसके शब्दों में, "6-7 मई को जो हुआ, उसके बाद वो जगह मस्जिद नहीं रही. आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते. वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और मलबे में बदल गई है." यह बयान भारत के उस दावे पर सबसे बड़ी मुहर है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सीधे आतंकी तंत्र की रीढ़ तोड़ दी थी.

लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने नए वीडियो में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

लश्कर कमांडर बोला, अल्लाह ने हमें बचा लिया

रऊफ का यह कबूलनामा इसलिए भी अहम है क्योंकि वह कोई मामूली आतंकी नहीं है. वह लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर रहा है, जो आतंकियों को ट्रेनिंग देने और पाकिस्तानी सेना की मदद से पाक अधिकृत कश्मीर(PoK) के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने में सक्रिय रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज उसी ने पढ़वाई थी. इसकी तस्वीरें कुछ समय पहले वायरल हुई थीं. उसने ऑपरेशन सिदूर को लेकर कहा, "अल्लाह ने हमें बचा लिया, अल्लाह ने हमारी मदद की."

खुद बताया, चीन से मिल रही थी पल-पल की खबर

लश्कर कमांडर ने चीन के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए चीन की जमकर तारीफ की. उसने बताया कि पहलगाम हमले के बाद तनाव के दौर में चीन ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी. रऊफ के अनुसार, चीन ने भारत की गतिविधियों की रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान को मुहैया कराई थी. इसके साथ ही उसने चीनी लड़ाकू विमानों की खूबियों का जिक्र करते हुए भारत के रक्षा उपकरणों पर तंज भी कसा.

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके में लश्कर मुख्यालय को मलबे में बदल दिया था

पहलगाम हमले में हुआ चीनी हथियारों का इस्तेमाल

लश्कर आतंकी रऊफ ने ये भी सार्वजनिक कबूलनामा किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था. भारत ने पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए इसी आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें लश्कर के आतंकियों ने टीआरएफ का चोला ओढ़कर 26 निर्दोष नागरिकों की बेहरमी से हत्या की थी. जांच में पता चला था कि आतंकियों ने चीनी हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया था. अब रऊफ ने माना है कि उस दौरान पाकिस्तान और लश्कर के आतंकियों ने चीनी हथियारों का सहारा लिया था.

पाकिस्तान सरकार की जिहाद नीति का भी खुलासा

बातों बातों में रऊफ ने शेखी बघारते हुए आतंकियों को पालने पोसने की पाकिस्तान सरकार की नीति का भी खुलासा कर दिया. रऊफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जिहाद के लिए उन्हें खुली छूट दे रखी है और दुनिया में कहीं भी आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है. उसने साफ कहा कि सरकार ने तय कर लिया था, तभी हम इसे अंजाम देने में कामयाब हो पाए. ये भारत के उस आरोप की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सरकारी मदद से फल-फूल रहे हैं.

पाकिस्तान सरकार बनवा रही लश्कर का नया अड्डा

गौर करने की बात ये है कि रऊफ ने लश्कर के जिस मुख्यालय मरकज-ए-तैयबा के ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त होने की बात कही है, वहां पाकिस्तान सरकार की मदद से फिर से तैयार किया जा रहा है. वहां पर नए आतंकियों की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट सेरेमनी आयोजित की गई. इसमें रऊफ के अलावा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी जैसे टॉप कमांडर शामिल हुए थे.

लश्कर कमांडर रऊफ का ये विस्फोटक कबूलनामा पाकिस्तान सरकार के उस दावे की पोल खोलता है, जिसमें वह खुद को आतंकवाद पीड़ित बताता है. ये कबूलनामा किसी खुफिया रिपोर्ट या सरकारी ब्रीफिंग से नहीं बल्कि खुद एक आतंकी सरगना के मुंह से निकला है. अब पाकिस्तान को यह समझाना मुश्किल होगा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद वह अपनी धरती पर आतंकियों को जिहाद की खुली छूट कैसे और क्यों दे रहा है.



(इनपुट बिस्मी तस्किन)