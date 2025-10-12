विज्ञापन
किस एंड कंफर्म... यॉट पर शर्टलेस जस्टिन ट्रूडो ने किस के साथ कैटी पेरी के साथ रिलेशनशिप किया कंफर्म!  

मॉन्ट्रियल में अपनी डिनर डेट के बाद ट्रूडो मीडिया अटेंशन से अनकंफर्टेबल हो रहे थे. लेकिन नई तस्‍वीरों से तो कुछ और ही इशारा मिलता है.

  • कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो और सिंगर कैटी पेरी को यॉट पर रोमांटिक अंदाज में देखा गया.
  • जस्टिन ट्रूडो का तलाक हो चुका है और वे तीन बच्चों के पिता हैं जबकि कैटी पेरी भी पहले दो बार अलग हो चुकी हैं.
  • दोनों को कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक यॉट पर एक साथ सुकून भरी दोपहर बिताते हुए देखा गया है.
कैलिफोर्निया:

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार‍ फिर से खबरों में हैं. कुछ समय पहले उनके और सिंगर कैटी  पेरी के बीच डेटिंग की खबरें आईं थीं लेकिन अब जो तस्वीरें आईं उनसे ऐसा लगता है कि दोनों ने अपना रिश्‍ता कंफर्म कर दिया है. एक यॉट पर दोनों काफी रोमाटिंक और कोजी होते हुए नजर आए हैं. वायरल तस्‍वीरोंमें उसमें शर्टलेस ट्रूडो, कैटी  पेरी को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो का अपनी पत्‍नी सोफी से तलाक हो चुका है और वह तीन बच्‍चों के पिता हैं. वहीं कैटी  पैरी भी रसेल ब्रांड के साथ दो साल तक शादी में रहने के बाद अलग हो गई थीं. इसके बाद उन्‍होंने सिंगर ऑरलेंडो ब्‍लूम से भी ब्रेकअप कर लिया था. 

हर तरह की अटकलों पर फुल स्‍टॉप 

कैटी पेरी और ट्रूडो की इन तस्‍वीरों के साथ ही डेटिंग की अफवाहों की पुष्टि भी हो गई है. दोनों को कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक यॉट पर देखा गया है. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार दोनों एक साथ सुकून भरी दोपहर का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं. इन तस्‍वीरों के साथ ही कई महीनों से चली आ रही तमाम तरह की अटकलों पर भी विराम लग गया है. यह मुलाकात उन खबरों के तुरंत बाद हुई है जिनमें दावा किया गया था कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं. 

एक दूसरे के साथ खुश दोनों 

सूत्रों का कहना है कि मॉन्ट्रियल में अपनी डिनर डेट के बाद ट्रूडो मीडिया अटेंशन से अनकंफर्टेबल हो रहे थे. लेकिन नई तस्‍वीरों से तो कुछ और ही इशारा मिलता है. दोनों ही एक-दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल और खुश नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में, कैटी पेरी काले रंग के स्विमसूट में नजर आ रही हैं और दोनों की एक-दूसरे को हग करते हुए तस्‍वीरें सामने आई हैं. इनमें ट्रूडो, पेरी के गाल पर किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

पेरी के साथ डिनर डेट 

डेली मेल ने एक आईविटनेस के हवाले से लिखा है, 'उन्‍होंने अपने यॉट को एक छोटी से पब्लिक प्‍लेस व्हेल-वॉचिंग नाव के पास रोक और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे. मुझे तब तक समझ नहीं आया कि वह किसके साथ है जब तक मैंने उस आदमी के हाथ पर टैटू नहीं देखा और तुरंत मुझे अहसास हुआ कि वह जस्टिन ट्रूडो थे.' इस कपल को पहली बार इस साल जुलाई में मॉन्ट्रियल में एक डिनर डेट के दौरान साथ देखा गया था. इसके बाद ट्रूडो को कनाडा में कैटी पेरी के 'लाइफटाइम्स' टूर स्टॉप में भी देखा गया था, जहां टिकट पूरी तरह से बिक चुके थे. 

दोनों की प्राइवेट लाइफ चर्चा में 

कैटी  पेरी की प्राइवेट लाइफ हाल ही में काफी सुर्खियों में रही है. उन्‍होंने इस साल जून में ही एक्‍टर और सिंगर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ सात साल के बाद अपनी सगाई तोड़ दी. दोनों अब अपनी बेटी डेजी डव की को-पैरेंटिंग कर रहे हैं.  वहीं ट्रूडो ने 18 साल की शादी के बाद अगस्त 2023 में अपनी पत्‍नी सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो से अलग होने की घोषणा की थी. ट्रूडो और सोफी तीन बच्‍चों 17 साल के जेवियर, 16 साल की एला-ग्रेस और 11 साल के हैड्रियन के माता-पिता हैं. 

