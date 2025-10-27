13 साल बड़े नेता को डेट कर रही एक्ट्रेस ने हाथों में हाथ डाले ऑफिशियल किया रिश्ता! 4 गुना है खुद का नेटवर्थ

41 वर्षीय हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर कैटी पैरी हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री 53 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो के साथ एक पार्टी में हाथ थामे नजर आईं, जिसके बाद यह उनके रिश्ते को ऑफिशियल करने की बात कही जा रही है. दरअसल, दोनों को साथ में पैरिस में कैटी पैरी के 41वें बर्थडे पार्टी में शिरकत करते देखा गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें कपल को एक-दूसरे का हाथ थामे देखा जा सकता है. इसके चलते यह कपल किस तस्वीरों के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

13 साल का उम्र का है फासला

कैटी पैरी का जन्म 25 अक्टूबर 1984 में हुआ है, जिसके चलते हाल ही में एक्ट्रेस 41 साल की हो गई हैं. एक्ट्रेस ने साल 2010 में रसेल ब्रांड से शादी की थी, जिनसे 2012 में तलाक हो गया. वहीं जस्टिन की बात करें तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1971 में हुआ है, जिसके चलते कपल के बीच 13 साल का फासला है. वहीं मैरिड लाइफ की बात करें तो सोफी ग्रेगोइरे से साल 2005 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री से शादी की थी. वहीं सितंबर 2023 में कपल का तलाक हो गया. उनके 3 बच्चे हैं.

katy perry & justin trudeau in paris pic.twitter.com/SCDzPXZANC — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

नेटवर्थ में कौन है आगे

नेटवर्थ की बात करें तो कैटी पैरी का नेटवर्थ ₹3,333 करोड़ बताया गया है. टी अपने गाने के राइट्स 225 मिलियन डॉलर में बेच चुकी हैं. इस डील के बाद से ही कैटी का नाम दुनिया के सबसे अमीर सिंगर्स में शुमार हो गया था. कैटी के पास लग्जरी कार कलेक्शन है, जिसमें मर्सिडीज-बेंज पोंटॉन कैब्रियोलेट, टेस्ला साइबरट्रक, कस्टम मिनी कूपर और फिस्कर कर्मा शामिल हैं. वहीं, मोंटेसिटो, बेवर्ली हिल्स, और लॉस फेलिज जैसे पॉश इलाकों में उनके बंगले हैं. जबकि जस्टिन का नेटवर्थ 823 करोड़ बताया गया है, जो उनकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट होल्डिंग्स से आता है.