13 साल बड़े नेता को डेट कर रहीं ये एक्ट्रेस, जो 3 बच्चों का है पिता, क्रूज पर KISS करते हुए तस्वीरें वायरल

सोशल मीडिया पर विदेश से आईं हाई प्रोफाइल कपल की इन रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. क्रूज पर एक-दूजे को किस कर रहे इस कपल की रोमांटिक तस्वीरों की चारों ओर चर्चा हो रही है. बात हो रही है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (53) और उनकी कथित गर्लफ्रेंड और हॉलीवुड स्टार कैटी पेरी (40) की. इस कपल की किसिंग तस्वीरों इंटरनेट पर वायरल हो गईं. गौरतलब है कि तीन बच्चों के पिता और तलाकशुदा पूर्व पीएम साल 2023 में तलाक के बाद से ही नए प्यार की तलाश में थे. चलिए जानते हैं इस न्यू ब्रांड कपल के बारे में अनकही बातें.

कैटी पेरी का कितना है नेटवर्थ?

हॉलीवुड की पॉप क्वीन कैटी पेरी खुद एक ग्बोलब ब्रैंड हैं. उनके पॉपुलर ट्रैक्स में रॉर, फायरवर्क्स और डार्क होर्स शामिल हैं, जो दुनियाभर में पॉपुलर हैं. अपने गानों की बदौलत कैटी ने खूब शोहरत और दौलत दोनों कमाए हैं. फोर्ब्स की मानें तो, कैटी की नेटवर्थ पहले 200 मिलियन डॉलर थी, जो अब 400 मिलियन डॉलर (3300 करोड़ रुपये) हो चुकी है. कैटी अपने गाने के राइट्स 225 मिलियन डॉलर में बेच चुकी हैं. इस डील के बाद से ही कैटी का नाम दुनिया के सबसे अमीर सिंगर्स में शुमार हो गया था. कैटी के पास लग्जरी कार कलेक्शन है, जिसमें मर्सिडीज-बेंज पोंटॉन कैब्रियोलेट, टेस्ला साइबरट्रक, कस्टम मिनी कूपर और फिस्कर कर्मा शामिल हैं. वहीं, मोंटेसिटो, बेवर्ली हिल्स, और लॉस फेलिज जैसे पॉश इलाकों में उनके बंगले हैं.

जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी की पहली मुलाकात

कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन की बात करें तो उन्होंने साल 2005 में सोफी ग्रोगोएर से शादी रचाई थी और साल 2023 में उनका तलाक हो गया था. इस शादी से कपल के तीन बच्चे भी हैं. सहमति से तलाक लेने के बाद दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

बता दें, जस्टिन और कैटी की उम्र का फासला 13 साल का है. दोनों के अफेयर की खबरें उस वक्त चर्चा में आई, जब उन्हें मॉन्ट्रियल के एक रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करते देखा गया था. कैटी ने ऑरलैंडो को साल 2016 में डेट करना शुरू किया था, लेकिन अगले ही साल 2017 में दोनों का ब्रेकअप हुआ, लेकिन साल 2018 में फिर एक हो गये. कैटी और ऑरलैंडो ने साल 2019 वैलेंटाइन डे पर सगाई रचाई और फिर साल 2020 में उनकी एक बेटी हुई. वहीं, मौजूदा साल में कैटी ने एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम से ब्रेकअप किया. कैटी ने पहली शादी 2010 में ब्रिटिश कॉमेडियन रसेल ब्रांड से की थी, जो एक ही साल चली.