13 साल बड़े नेता को डेट कर रही एक्ट्रेस, जापान में पहले ही मना लिया क्रिसमस, शेयर की रोमांटिक पोस्ट

हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर कैटी पैरी ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन टुड्रो के साथ अपना रिलेशनशिप इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है.

कैटी पैरी ने जस्टिन टुड्रो के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो
नई दिल्ली:

41 वर्षीय अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर कैटी पैरी ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ कनाड़ा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन टुड्रो के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. कपल ने वक्त से पहले अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई, जिसमें वह जापान की खूबसूरती को आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्ट में कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें वह जापान के खान से लेकर खूबसूरत नजारों को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं. वहीं कुछ तस्वीरों में क्रिसमस सेलिब्रेशन की भी झलक देखने को मिल रही है.

जापान ट्रिप की कैटी पैरी ने शेयर की तस्वीरें और वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में जस्टिन टुड्रो भी नजर आ रहे हैं. यह कपल के हाल ही में जापान ट्रिप की झलक है. एक फोटो में कपल सेल्फी लेते हुए तो दूसरे वीडियो में रोमांटिक होते हुए कैटी पैरी और जस्टिन टुड्रो नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, टोक्यो टाइम्स ऑन टूर और भी बहुत कुछ. इस पोस्ट पर फैंस हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.

कैटी पैरी के 41वें बर्थडे पर साथ दिखे थे जस्टिन टुड्रो

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कैटी पैरी और जस्टिन टुड्रो ने 25 अक्टूबर को अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया था. दरअसल, पेरिस में कपल को सिंगर के 41वें बर्थडे पर देखा गया था. हालांकि इससे पहले जुलाई में डॉग के साथ वॉक करते हुए और कनाड़ा में यॉट पर वेकेशन एन्जॉय करते हुए देखा गया था, जिसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुई थी.

कैटी पैरी और जस्टिन टुड्रो के बीच उम्र का फासला और मैरिड लाइफ

बता दें कि कैटी पैरी का जन्म 25 अक्टूबर 1984 में हुआ है, जिसके चलते 2025 में एक्ट्रेस 41 साल की हो गई हैं. वहीं जस्टिन की बात करें तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1971 में हुआ है, जिसके चलते कपल के बीच 13 साल का फासला है. एक्ट्रेस की बात करें तो साल 2010 में रसेल ब्रांड से शादी की थी, जिनसे 2012 में तलाक हो गया था. वहीं सोफी ग्रेगोइरे से साल 2005 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ने शादी की थी. जबकि सितंबर 2023 में कपल का तलाक हो गया. उनके 3 बच्चे हैं.

कैटी और जस्टिन का नेटवर्थ

नेटवर्थ की बात करें तो कैटी पैरी का नेटवर्थ 3,333 करोड़ रुपए बताया गया है. वहीं कैटी का नाम दुनिया के सबसे अमीर सिंगर्स में शुमार है. जबकि उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है और मोंटेसिटो, बेवर्ली हिल्स, और लॉस फेलिज जैसे पॉश इलाकों में उनके बंगले हैं. जबकि जस्टिन का नेटवर्थ 823 करोड़ बताया गया है, जो उनकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट होल्डिंग्स से आता है.

