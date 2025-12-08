विज्ञापन
विशेष लिंक

'अपनी बीवी-बच्चों को भारत कब भेज रहे'... अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वांस से लोग यह सवाल क्यों कर रहें?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर हो रहा प्रवास "अमेरिका ड्रीम (सपने)" की चोरी है.

Read Time: 3 mins
Share
'अपनी बीवी-बच्चों को भारत कब भेज रहे'... अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वांस से लोग यह सवाल क्यों कर रहें?
  • अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बड़े पैमाने पर प्रवासन को अमेरिकी सपने की चोरी बताया है और आलोचना की है
  • जेडी वांस की पत्नी भारतीय मूल की हैं और उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर विरोध और सवाल उठे हैं
  • अब कई यूजर्स वांस से सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को भारत कब भेज रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने अमेरिका में रहने के लिए आने वाले प्रवासियों पर निशाना साधकर सोशल मीडिया पर एक और हंगामा खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर हो रहा यह प्रवास "अमेरिका ड्रीम (सपने)" की चोरी है. उन्होंने तर्क दिया है कि बाहर से आ रहे लोग अमेरिका के लोगों से उनका अवसर छीन रहे थे. अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस उपराष्ट्रपति की अपनी पत्नी भारतीय मूल की है, वह खुद अमेरिका आने वाले प्रवासी लोगों की आलोचना किस मुंह से कर सकता है.

जेडी वांस ने साफ-साफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "बड़े पैमाने पर प्रवासन अमेरिकी सपने की चोरी है... यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, और हर पोजिशन पेपर, थिंक टैंक की रिपोर्ट, और अन्यथा सुझाव देने वाले इनकोमेट्रिक स्टडी को वो लोग पैसा दे रहे हैं जो पुराने सिस्टम से अमीर बने हैं."

जेडी वांस ने यह बात लुइसियाना निर्माण कंपनी के मालिक के एक वीडियो पर रिप्लाई करते हुए लिखी है. उस वीडियो में कंपनी मालिक ने दावा किया था कि अमेरिका में इमिग्रेशन विभाग का ऑपरेशन शुरू होने के बाद से उन्होंने एक नाटकीय बदलाव देखा है. उन्होंने कहा, "कोई भी आप्रवासी काम पर नहीं जाना चाहता... और यह बहुत आश्चर्यजनक है. मुझे पिछले 3 महीनों की तुलना में पिछले सप्ताह में अधिक कॉल मिली हैं."

अब जेडी वांस पर उठ रहे सवाल

वेंस की इस टिप्पणी पर खूब ऑनलाइन रिएक्शन आ रहा है, जिसमें कई लोगों ने उनके अपने परिवार की ओर इशारा कर रहे हैं. वेंस की शादी भारतीय मूल की उषा वांस से हुई है. उसा वांस का जन्म तो अमेरिका में हुआ था लेकिन उनके मां-बाप भारत से अमेरिका आए थे. जेडी वांस और उषा वांस के तीन बच्चे हैं: दो बेटे, इवान और विवेक, और एक बेटी, मिराबेल.

अब एक यूजर ने जेडी वांस को जवाब देते हुए X पर लिखा, “अरे, क्या आपकी पत्नी भारत से आए अप्रवासी परिवार से नहीं है?”

एक दूसरे यूजर ने कहा, "इसका मतलब है कि आपको उषा, उनके भारतीय परिवार और अपने द्विजातीय बच्चों को भारत वापस भेजना होगा. जब आप उनके लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदें तो हमें बताएं. आपको उदाहरण पेश करके आगे आना चाहिए."

एक अन्य यूजर ने कहा, "आपकी पत्नी और बच्चे अमेरिकी सपने को चुरा रहे हैं."

यह भी पढ़ें: हमास हथियार सरेंडर करने को तैयार! आजाद फिलिस्तीन की दिशा में मिला 'शुभ संकेत', इजरायल मानेगा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JD Vance, US Immigration, Usha Vance
Get App for Better Experience
Install Now