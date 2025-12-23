विज्ञापन
ट्रंप का अवैध प्रवासियों को क्रिसमस ऑफर- 2.7 लाख रुपये के साथ फ्री टिकट लो और अमेरिका से भागो

US Deportation Policy: अब क्रिसमस के पहले ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों के लिए भी बंपर ऑफर लेकर आई है और इसका उद्देश्य निर्वासन में तेजी लाना है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को दिया क्रिसमस ऑफर
  • अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने पर 3000 डॉलर देने का ऑफर दिया
  • अमेरिका छोड़ने वाले अवैध प्रवासियों को वापसी का मुफ्त हवाई टिकट और जुर्माने से माफी भी दी जाएगी
  • ट्रंप सरकार ने मई में एक हजार डॉलर की राशि से शुरूआत कर क्रिसमस तक इस ऑफर को तीन गुना बढ़ा दिया है
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अवैध प्रवासियों के लिए क्रिसमस ऑफर लेकर आई है. ट्रंप ने अमेरिका में बिना कागज के रह रहे लोगों को देश छोड़ने के लिए यह क्रिसमस ऑफर दिया है. जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर लौटे हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की नीति पर काम किया है, अपनी पूरी ताकत इस दिशा में लगा दी है. वो कभी डंडे का सहारा लेते हैं तो कभी नई-नई स्किम लेकर आते हैं. अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने अवैध प्रवासियों को ऑफर दिया है कि अगर वो साल खत्म होने से पहले अमेरिका छोड़ते हैं तो उन्हें न सिर्फ 3,000 डॉलर या लगभग 2,70,738 रुपये मिलेंगे बल्कि साथ में वापसी का किराया भी दिया जाएगा. मतलब की फ्री टिकट मिलेगा.

DHS ने एक बयान में कहा, "साल के अंत तक सीबीपी (सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा) होम ऐप के माध्यम से खुद को डिपोर्ट करने के लिए साइन अप करने वाले अवैध एलियंस (प्रवासियों) को मुफ्त की यात्रा के अलावा 3,000 डॉलर का वजीफा मिलेगा. सीबीपी होम ऐप का उपयोग करने वालों को देश छोड़ने में विफल रहने पर पहले लगे किसी भी नागरिक जुर्माना या दंड से माफी भी दी जाएगी."

ट्रंप ने 7 महीने में तीगुना कर दिया ऑफर

3,000 डॉलर के वजीफा का मतलब है कि ट्रंप ने अपना ऑफर तीन गुना कर दिया है. दरअसल मई में ट्रंप सरकार ने खुद से देश छोड़ने पर अवैध प्रवासियों को 1,000 डॉलर देना शुरू किया था. अब क्रिसमस के पहले ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों के लिए भी बंपर ऑफर लेकर आई है और इसका उद्देश्य निर्वासन में तेजी लाना है.

DHS के बयान में कहा गया है, "सीबीपी होम ऐप के माध्यम से सेल्फ-डिपोर्टेशन सबसे अच्छा गिफ्ट है जो एक अवैध विदेशी खुद को और अपने परिवार को इस छुट्टियों के मौसम में दे सकता है. यह एक तेज़, मुफ्त और आसान प्रक्रिया है: बस ऐप डाउनलोड करें, अपनी जानकारी भरें और DHS बाकी का ख्याल रखेगा- जिसमें आपकी घर वापसी यात्रा की व्यवस्था और भुगतान भी शामिल है."

इसमें कहा गया है, "वे अवैध विदेशी जो आज इस विशेष पेशकश का लाभ नहीं उठाते हैं, उनके पास केवल एक ही विकल्प है: उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा, और वे कभी भी अमेरिका वापस नहीं लौट पाएंगे."

