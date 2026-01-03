विज्ञापन
दक्षिण लेबनान में शांति सैनिकों के पास इजराइल की फायरिंग, UN ने जताई चिंता

दक्षिण लेबनान में UN शांति सैनिकों के पास इज़राइली सेना की फायरिंग की दो घटनाएं सामने आईं। UNIFIL ने इसे चिंताजनक बताया और IDF से आक्रामक कार्रवाई रोकने की अपील की.

  • संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के अनुसार दक्षिण लेबनान में इजराइली सेना की ओर से उनके शांति सैनिकों पर गोलीबारी
  • फायरिंग के दौरान करीब 15 राउंड छोटे हथियारों और मशीनगन की गोलियां शांति सैनिकों के करीब गिरीं
  • UNIFIL ने बताया कि फायरिंग इजराइल डिफेंस फोर्स की पोज़िशन से हुई जो ब्लू लाइन के दक्षिण में स्थित है
संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) ने शुक्रवार को दावा किया कि दक्षिण लेबनान में उसके शांति सैनिकों के पास इजराइली सेना की तरफ से गोलियां चलाई गईं. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन UN ने इसे चिंताजनक बताया है. UNIFIL के बयान के मुताबिक, शुक्रवार को गश्त कर रहे शांति सैनिकों ने रिपोर्ट दी कि उनके पास करीब 15 राउंड छोटे हथियारों से फायरिंग हुई, जो उनसे 50 मीटर से भी कम दूरी पर गिरी. थोड़ी देर बाद उसी इलाके में दूसरी गश्त के दौरान लगभग 100 राउंड मशीनगन की गोलियां भी 50 मीटर की दूरी पर गिरीं.

UNIFIL ने क्या कहा

संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) ने कहा कि दोनों मामलों में फायरिंग इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) की पोज़िशन से हुई थी, जो ब्लू लाइन के दक्षिण में है. संगठन ने तुरंत "स्टॉप फायर" का अनुरोध अपने संपर्क चैनलों के जरिए भेजा. बयान में कहा गया कि UNIFIL ने पहले ही इजराइली सेना को शांति सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी दे दी थी.

यूएन प्रस्ताव का गंभीर उल्लंघन

UNIFIL ने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत नियमित रूप से हो रही हैं और यह एक चिंताजनक रुझान बनता जा रहा है. हम IDF से आक्रामक व्यवहार और शांति सैनिकों पर या उनके पास हमले बंद करने की अपील करते हैं. साथ ही यह भी याद दिलाया कि शांति सैनिकों पर या उनके पास हमले 2006 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का गंभीर उल्लंघन हैं, जो मौजूदा संघर्ष विराम की नींव है.

गौरतलब है कि नवंबर 2024 के संघर्ष विराम के तहत इजराइल को दक्षिण लेबनान से अपनी सेना हटानी थी, लेकिन उसने पांच रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है और नियमित रूप से हमले करता है, यह कहते हुए कि वह हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है.

