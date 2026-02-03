इजरायली सेना में पहली बार मुस्लिम महिला एला वावेया को दिया गया महत्वपूर्ण पद, जानिए कौन हैं ये

इजरायल रक्षा बलों ने मंगलवार को घोषणा की कि मेजर एला वावेया सेना की अगली अरबी भाषा की प्रवक्ता बनेंगी. वो कर्नल अविचाई अद्राई की जगह लेंगी. अद्राई दो दशकों से अधिक समय तक इस महत्वपूर्ण पद पर थी. वावेया फिलहाल अद्राई की उप-प्रवक्ता हैं. अगले सप्ताह औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होंगी.

यह नियुक्ति आईडीएफ के भीतर एक वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा के बाद की गई और सेना के सबसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संचार पदों में से एक में नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है. अरबी भाषा की प्रवक्ता, विशेष रूप से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की अवधि के दौरान, मध्य पूर्व में अरबी मीडिया आउटलेट्स और अरबी भाषी दर्शकों के साथ आईडीएफ के प्राथमिक संपर्क के रूप में कार्य करती हैं.

कौन हैं एला

36 वर्षीय वावेया का जन्म मध्य इजराइली शहर कलानस्वा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. उन्होंने 2013 में स्वेच्छा से सैन्य सेवा में शामिल होने का फैसला किया - उस समय उनके समुदाय के कुछ हिस्सों से यह बात गुप्त रखी गई थी. वह आईडीएफ प्रवक्ता इकाई में अधिकारी के रूप में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम अरब महिला बनीं. यह एक ऐसी संस्था के लिए एक मील का पत्थर हैं, जहां अरब नागरिकों को अनिवार्य सेवा से छूट प्राप्त है और केवल कुछ ही लोग भर्ती होने का विकल्प चुनते हैं.

राष्ट्रपति पदक भी मिला

एक नए मीडिया गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद, वावेया ने 2015 में आईडीएफ के अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्हें राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुआ. बाद में वह प्रवक्ता इकाई में लौट आईं और अरबी संचार शाखा में लगातार प्रगति करती रहीं, अंततः इसकी उप प्रमुख बनीं.

"कैप्टन एला" नाम से फेमस

अपने वर्तमान पद पर, वावेया अरबी भाषा की डिजिटल सामग्री के लिए जिम्मेदार टीमों की देखरेख करती हैं, जिसमें अरब जगत के दर्शकों के लिए लक्षित सोशल मीडिया अभियान भी शामिल हैं. उन्हें ऑनलाइन "कैप्टन एला" के नाम से जाना जाता है, जो सूचनात्मक वीडियो प्रस्तुत करती हैं और जिन्हें विशेष रूप से टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स मिले हैं.

Major Ella Waweya @CaptainElla1, the highest ranking female Arab soldier in the IDF, answers what the values are that IDF soldiers live by when performing their duties. pic.twitter.com/tKFLv4eceF — Documenting Israel (@DocumentIsrael) May 5, 2024

पिछले साल एक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए, वावेया ने मीडिया जगत को एक अलग ही मोर्चे के रूप में बताया और कहा, "मीडिया जगत एक युद्धक्षेत्र है. यह एक ऐसा युद्ध है जो अन्य जगहों से कम कठिन नहीं है."

अद्राई ने पद छोड़ने का अनुरोध किया था. वो 2005 से आईडीएफ के अरबी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं. इस दौरान, वे अरब मीडिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले इजरायली सैन्य चेहरों में से एक बन गए, और अल जज़ीरा और अल अरबिया जैसे नेटवर्क पर सैकड़ों बार दिखाई दिए. उन्होंने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और टिकटॉक सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईडीएफ की अरबी भाषा की उपस्थिति का निर्माण और प्रबंधन भी किया.

