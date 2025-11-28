विज्ञापन
युद्धविराम की वर्षगांठ पर इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में नए हवाई हमले किए

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इज़रायली दावों को खारिज कर दिया है. लेबनानी सेना सशस्त्र प्रदर्शनों को रोक रही है, गोला-बारूद ज़ब्त कर रही है, सुरंगों का निरीक्षण कर रही है, और अन्य काम कर रही है.

  • इज़रायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कई हमले किए जो युद्धविराम के एक साल बाद हुए
  • इज़रायल का दावा है कि उसने हिज़्बुल्लाह के हथियार भंडार और सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर क्षति पहुंचाई
  • युद्धविराम के बाद से इज़रायल ने हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने के लिए अनेक अभियान चलाए हैं
इज़रायली सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले किए. ये हमला आतंकवादी समूह के साथ युद्धविराम के ठीक एक साल बाद हुआ. लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि इज़रायली विमानों ने लिटानी नदी के ठीक उत्तर में "अल-महमूदिया और अल-जरमक पर कई हमले" किए. 27 नवंबर, 2024 के युद्धविराम का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच एक साल से अधिक समय से चल रही शत्रुता को समाप्त करना था,

लेकिन इज़रायल ने युद्धविराम के बावजूद लेबनान पर बार-बार बमबारी की है, और आमतौर पर यह कहता रहा है कि वह हिज़्बुल्लाह के सदस्यों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, ताकि समूह को फिर से हथियारबंद होने से रोका जा सके.

लेबनान-इजरायल के तर्क

लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम ने कहा कि उनका देश एकतरफ़ा युद्ध में है, जो बढ़ता ही जा रहा है. इज़रायली सेना ने गुरुवार के हमलों के बाद एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिज़्बुल्लाह के आतंकी ढांचे पर हमला किया और उसे ध्वस्त कर दिया. उसने यह भी कहा कि उसने कई प्रक्षेपण स्थलों, जहां हिज़्बुल्लाह के हथियार रखे गए थे, ईरान समर्थित समूह द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य चौकियों और हथियारों से भरे एक भंडारण केंद्र को निशाना बनाया. उसने कहा कि इज़रायल की सेना इज़रायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को दूर करने के लिए काम करना जारी रखेगी.

इज़रायल ने कहा कि युद्धविराम के बाद से, वह हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके, उसके खुफिया अभियानों को विफल करके और उसकी सैन्य क्षमताओं को कम करके उसे फिर से संगठित होने से रोकने की कोशिश कर रहा है. उसने कहा कि उसने युद्धविराम के दौरान लगभग 1,200 लक्षित गतिविधियां कीं और हिज़्बुल्लाह, हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी समूहों के 370 से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया किया.

अमेरिकी दबाव

युद्धविराम समझौते के अनुसार, हिज़्बुल्लाह को अपनी सेनाएं लिटानी नदी के उत्तर में, इज़राइल की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर (20 मील) दूर, हटानी थीं और वहां अपने सैन्य ढांचे को ध्वस्त करना था. सरकार द्वारा अनुमोदित एक योजना के तहत, लेबनानी सेना देश के बाकी हिस्सों पर हमला करने से पहले, साल के अंत तक नदी के दक्षिण में हिज़्बुल्लाह के सैन्य ढांचे को ध्वस्त कर देगी.

अमेरिका लेबनान सरकार पर हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने का दबाव बना रहा है. लेबनानी सेना ने कहा है कि वह इस समूह को निरस्त्र करने की अपनी योजना पर काम कर रही है, लेकिन वाशिंगटन और इज़रायल ने लेबनानी अधिकारियों पर इस प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इज़रायली दावों को खारिज कर दिया है. लेबनानी सेना सशस्त्र प्रदर्शनों को रोक रही है, गोला-बारूद ज़ब्त कर रही है, सुरंगों का निरीक्षण कर रही है, और अन्य काम कर रही है.

