इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, राष्ट्रपति भवन पर बरसाए बम

इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय पर हमला किया है. इजरायली सेना का कहना है कि उसकी वायुसेना ने ईरानी शासन के नेतृत्व परिसर पर हमला किया है. टेलीग्राम पर एक बयान में, आईडीएफ ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर "भारी मात्रा में गोला-बारूद" गिराए गए.

IDF ने एक्स पोस्ट में तस्वीरें जारी करते हुए लिखा, 'ईरानी शासन के नेतृत्व परिसर - केंद्रीय मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया गया है. यह कमांड मुख्यालय ईरान की सबसे सुरक्षित संपत्तियों में से एक था. शासन के सबसे वरिष्ठ मंच वाले इस परिसर पर सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए भारतीय वायु सेना ने रात भर में हमला किया. इस आतंकमय शासन के पीछे के नेताओं और उनके मुख्यालय, दोनों को नष्ट कर दिया गया है.'

🎯STRUCK: The Iranian Regime's Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled



This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime's most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

वहीं, आईडीएफ ने 'राडवान फोर्स' के हिजबुल्लाह आतंकवादियों और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमान केंद्रों पर हमले किए. आईडीएफ ने पिछले एक दिन में दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 160 से अधिक ठिकानों पर हमले किए. इन हमलों के तहत, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की 'राडवान फोर्स' के आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, साथ ही उन आतंकी संगठनों के सैन्य कमान केंद्रों को भी निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल इजरायली क्षेत्र की ओर कई आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था.

बता दें कि ईरान की सरकारी मीडिया ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 787 हो गई है. ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है. एक और इजरायल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है वहीं ईरान भी जमकर पटलवार कर रहा है. ईरान ने इजरायल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया है, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं. ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है, तो उधर व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त आदेशों ने युद्ध की दिशा बदल दी है.

