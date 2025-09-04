चीनी सेना में क्या बड़े बदलाव की तैयारी में है शी जिनपिंग, पढ़ें क्या है इन अटकलों की वजह

चीन की सेना में कुछ बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है. इसकी एक झलक बीते दिनों हुए एक समारोह में उस वक्त दिखी जब सेंट्रल थिएटर कमांड के वायु सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हान शेंगयान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को परेड में सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया. ये मौका सैन्य पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित करने वाला था. आपको बता दें कि सैनिकों का निरीक्षण कराने का ये काम आमतौर पर सेंट्रल थिएटर कमांडर, एक पूर्ण जनरल के पास होता है. जोकि इस समारोह से नदारद दिखे. इसी वजह से अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी बड़े बदलाव की तैयारी में तो नहीं हैं?

इस परिवर्तन कई नए संकेत दिए और ये साबित कर दिया कि शी का व्यापक सैन्य सफाई (माओत्से तुंग के अशांत शासन के 1976 में समाप्त होने के बाद से सबसे बड़ा) अभी भी जारी है. पहले के विश्लेषण के अनुसार, 2012 से शी के तहत पदोन्नत कम से कम 14 जनरल एकाएक सार्वजनिक तौर पर दिखना बद हो गए थे.ऐसा क्यों हुआ था इसकी अभी भी जांच हो रही है. अब सबका ध्यान जनरल वांग कियांग पर केंद्रीत है, जो सेंट्रल थिएटर कमांडर के रूप में सेवारत थे, सिंगापुर स्थित लियानहे ज़ाओबाओ ने रिपोर्ट किया.

वांग इससे पहले उत्तरी थिएटर कमान का नेतृत्व कर चुके हैं और 2024 की गर्मियों में उनकी जगह ले ली जाएगी. चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की है. चीन की सेना सरकार से भी ज़्यादा गोपनीय है. सबसे स्पष्ट संकेत तब मिलते हैं जब वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते.

सीएमसी के उपाध्यक्ष और 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के सदस्य ही वेइदोंग के साथ भी यही हुआ. वह बुधवार को परेड के सरकारी मीडिया के सीधे प्रसारण में दिखाई नहीं दिए, जहां बाकी नेतृत्व का प्रदर्शन किया गया था.शी जिनपिंग के एक करीबी सहयोगी रहे वेइदोंग तो आखिरी बार मार्च में चीन के वार्षिक सम्मेलन के समापन पर देखा गया था. शी जिनपिंग ने 2022 में उन्हें सीधे सीएमसी के उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत करने का असामान्य कदम उठाया.

तीन साल से भी कम समय के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि 1967 में माओ द्वारा ही लोंग को हटाए जाने के बाद से वे पहले वर्दीधारी उपाध्यक्ष हैं जिन्हें पद से हटाया गया है. इसके विपरीत, सीएमसी के एक अन्य उपाध्यक्ष, झांग यूक्सिया, पूर्व उप-प्रधानमंत्री झांग गाओली के बगल में, अग्रिम पंक्ति में बैठे दिखाई दिए. शी जिनपिंग के पूर्ववर्ती हू जिंताओ भी गायब थे. 82 वर्षीय पूर्व नेता को 2022 के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, जब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के दो दशक के पार्टी सम्मेलन के समापन सत्र के बीच में अप्रत्याशित रूप से मंच से उतार दिया गया था, इस घटना ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलों को हवा दी थी.