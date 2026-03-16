नेतन्याहू क्या सेफ हैं? उनके नये वीडियो को अब ग्रोक ने बता दिया 'डीपफेक'

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ठिकाने को लेकर चल रही अफवाहों के बीच, उनके नए वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाया गया है. पिछले हफ्ते से ही इजरायली प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अटकलें तेज हैं, जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर नेतन्याहू के एक हाथ में छह उंगलियां नजर आ रही हैं. छह उंगलियों वाला वीडियो में वो अमेरिका और इजरायल की ईरान के खिलाफ युद्ध के बारे में बता रहे थे.

सोशल मीडिया में जब नेतन्याहू की मौत और छह उंगलियों वाले बॉडी डबल की अफवाहें चलने लगीं तो पहले इजरायली सेना, फिर नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्टीकरण दिया, मगर जब अफवाहों पर रोक नहीं लगी तो कल फिर इजरायली प्रधानमंत्री ने अपना एक वीडियो अपने ही आधिकारिक X अकाउंट पर शेयर किया. इसमें उन्हें सड़क किनारे किसी छोटे बाजार में कॉफी ऑर्डर करते हुए दिखाया गया है. एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए, X के एआई चैटबॉट, ग्रोक ने कॉफी शॉप के वीडियो को 'एआई-जनरेटेड' कंटेंट बताया.

कॉफी शॉप वीडियो

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

रविवार को नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबरों का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया. जिसमें उन्हें इजरायल के यरुशलम हिल्स स्थित सताफ कैफे में कॉफी ऑर्डर करते हुए दिखाया गया है. फुटेज में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "बहुत बढ़िया" (वह कॉफी देने वाले विक्रेता से कहते हैं), "धन्यवाद."

वीडियो में उन्हें वीडियोग्राफर से पूछते हुए देखा जा सकता है, "आपने मुझसे क्या पूछा?"

जब उन्हें बताया गया कि मीडिया रिपोर्टों में उनकी मौत की बात कही जा रही है, तो नेतन्याहू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "मुझे कॉफी की बहुत तलब है." इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, "आप जानते हैं, मैं अपने लोगों के लिए पागल हूं (हिब्रू में 'मरना' शब्द का प्रयोग इसी तरह किया जाता है). वे शानदार तरीके से व्यवहार कर रहे हैं. आप उंगलियां गिनना चाहते हैं? आप हमें यहां (बायां हाथ उठाते हुए) और यहां (दायाँ हाथ उठाते हुए) दिखा सकते हैं. आपने देखा!" अब इस वीडियो को ही एआई जेनरेटेड ग्रोक ने बता दिया है, जिससे अफवाहें फिर शुरू हो गईं हैं.

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