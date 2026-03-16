अमेरिका ने किया कंफर्म, ईरान युद्ध के कारण ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन स्थगित होने की संभावना, जानिए क्यों

अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कंफर्म किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच शिखर सम्मेलन वाशिंगटन के ईरान विरोधी अभियान के कारण स्थगित होने की संभावना है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने फॉक्स न्यूज को बताया, "बैठक स्थगित होने की पूरी संभावना है." उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि बैठक खतरे में है," लेकिन यह सिर्फ समय का मामला है.

चीन था उत्सुक

ट्रंप ने रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स को संकेत दिया कि रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए बीजिंग पर दबाव बनाने के उनके प्रयास के तहत बैठक स्थगित हो सकती है. ईरान ने तेल टैंकरों के लिए इस जलडमरूमध्य को लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर रखा है. चीन के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और वह ईरानी तेल का प्रमुख ग्राहक है. चीन ट्रंप की यात्रा को लेकर बहुत सतर्कता बरत रहा था और काफी उत्सुक भी दिख रहा था. चीन सरकार का मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स तो यहां तक हेडिंग के साथ लेख लिख रहा था कि ट्रंप की चीन यात्रा पर दुनिया की नजर लगी हुई है. ऐसे में जाहिर है चीन को इस यात्रा से अमेरिका के साथ संबंध सुधरने की उम्मीद थी.

ट्रंप ने क्या कहा

ट्रंप ने कहा, "हम शिखर सम्मेलन से पहले जानना चाहेंगे," और साथ ही यह भी जोड़ा, "हो सकता है हम इसे स्थगित कर दें." इससे पहले सोमवार को, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होने वाला शिखर सम्मेलन स्थगित किया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने इस धारणा को खारिज करने की कोशिश की कि ट्रंप होर्मुज मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए शिखर सम्मेलन को स्थगित करने की धमकी दे रहे हैं.

ट्रंप की बात सुधारते दिखे वित्त मंत्री

बेसेंट ने कहा कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के समय राष्ट्रपति की विदेश यात्रा "शायद उचित नहीं" है. हम देखेंगे कि यात्रा तय समय पर होती है या नहीं, लेकिन मैं जिस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं - और इस बारे में एक गलत धारणा फैली हुई है - कि अगर बैठकें स्थगित होती हैं, तो यह राष्ट्रपति द्वारा चीन से होर्मुज जलडमरूमध्य की निगरानी करने की मांग के कारण नहीं होगा. अगर किसी कारणवश बैठक का समय बदला जाता है, तो यह रसद संबंधी कारणों से होगा. राष्ट्रपति युद्ध प्रयासों के समन्वय के लिए वाशिंगटन डीसी में रहना चाहते हैं, और ऐसे समय में विदेश यात्रा करना शायद उचित नहीं होगा.

तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध के परिणामस्वरूप प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो गया है. ईरान द्वारा जहाजों पर छिटपुट हमले और समुद्री बारूदी सुरंगों के खतरे ने यातायात को लगभग रोक दिया है. अमेरिकी सेना स्वीकार करती है कि वह वर्तमान में संकरे समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने में असमर्थ है और ट्रंप ने अन्य देशों से मदद के लिए लगातार अपील की है.

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