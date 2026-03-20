ईरान की सेना ने दे दी बड़ी चेतावनी, कहा- अब दुनिया भर के पार्क और पर्यटन स्थल दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं

ईरान ने दुनिया भर के मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की धमकी दी है और इस बात पर जोर दिया कि वह अभी भी मिसाइलें बना रहा है. शुक्रवार को ईरान की यह धमकी अमेरिका और इजरायल के हमलों के लगभग तीन सप्ताह बाद आई है, जिनमें तेहरान के कई शीर्ष नेता मारे गए हैं और उसके हथियार और ऊर्जा उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल और खाड़ी के अरब देशों में ऊर्जा स्थलों पर हमले किए हैं.

ईरान से बहुत कम जानकारी मिलने के कारण, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से उसके हथियार, परमाणु या ऊर्जा संयंत्रों को कितना नुकसान हुआ है या वास्तव में देश की सत्ता किसके हाथ में है, लेकिन ईरान ने यह दिखा दिया है कि वह अभी भी बड़े हमले करने में सक्षम है.

किसने दी धमकी

ईरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि दुनिया भर के "पार्क, मनोरंजन क्षेत्र और पर्यटन स्थल" तेहरान के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे. ईरान के जनरल अबोलफजल शेखरची की इस धमकी ने इस चिंता को फिर से बढ़ा दिया है कि ईरान मध्य पूर्व से परे आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल दबाव बनाने की रणनीति के रूप में कर सकता है.

अमेरिका-इजरायल के दावे

अमेरिका और इजरायल के नेताओं का कहना है कि हफ्तों से चल रहे हमलों ने ईरान की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है. हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और कई अन्य शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेता भी मारे गए हैं. गुरुवार को इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान की नौसेना डूब गई है और उसकी वायु सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिसाइल उत्पादन करने की उसकी क्षमता खत्म कर दी गई है. ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शुक्रवार को मिसाइल हमले के दावे का खंडन किया है.

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