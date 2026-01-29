विज्ञापन
हमारी सेनाएं तैयार, फिंगर्स ऑन ट्रिगर... ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर अमेरिका को दी चेतावनी 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्‍स पोस्ट में अमेरिका के संभावित हमले को लेकर कहा कि हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं किसी भी हमले का जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं.

हमारी सेनाएं तैयार, फिंगर्स ऑन ट्रिगर... ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर अमेरिका को दी चेतावनी 
  • ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी सैन्य अभियान का तुरंत और जोरदार जवाब देने की चेतावनी दी है.
  • अराघची ने कहा कि ईरान दबाव मुक्त परमाणु समझौते का स्वागत करता है, जो शांतिपूर्ण परमाणु अधिकार सुनिश्चित करे.
  • साथ ही कहा कि ईरान की सेनाएं जमीन, वायु और समुद्र पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
ईरान और अमेरिका के बीच तल्‍खी लगातार बढ़ती जा रही है. दोनों ओर से आने वाले बयान तीखे और तीखे होते जा रहे हैं. अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को अमेरिका को चेतावनी दी है. अराघची ने कहा कि उनकी सेनाएं किसी भी अमेरिकी सैन्य अभियान का जोरदार जवाब देंगी. हालांकि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया है. 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक एक्‍स पोस्ट में कहा, “हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं -  ट्रिगर पर उंगलियां रखे हुए (with their fingers on the trigger) - हमारी प्रिय जमीन, वायु और समुद्र पर किसी भी हमले का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए.”

परमाणु समझौते को लेकर बोले अराघची 

उन्होंने आगे कहा, “साथ ही ईरान हमेशा से एक पारस्परिक रूप से लाभकारी, निष्पक्ष और न्यायसंगत परमाणु समझौते का स्वागत करता रहा है, जो समान आधार पर हो और दबाव, धमकियों और डराने-धमकाने से मुक्त हो, जो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी के अधिकार को सुनिश्चित करे और परमाणु हथियारों के अस्तित्व पर रोक लगाए.”

डोनाल्‍ड ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी 

उधर, अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान को एक और हमले की धमकी दी है. उन्‍होंने कहा कि विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है. ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान से पहले भी कहा था, समझौता करो. उन्होंने समझौता नहीं किया और 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' हुआ, जिसके कारण ईरान का भारी विनाश झेलना पड़ा. अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा.   
 

