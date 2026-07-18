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अमेरिका के हमले के बाद ईरान का सऊदी, बहरीन और इराक पर अटैक, तेहरान बोला- समंदर को बना देंगे नर्क

कुवैत ने एक पावर और वॉटर प्लांट पर ईरानी हमले की रिपोर्ट दी और कहा कि आर्मी की जगहों पर ड्रोन हमले में उसके सात मिलिट्री के लोग घायल हो गए. बहरीन और कतर ने भी कहा कि उन्होंने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है.

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अमेरिका के हमले के बाद ईरान का सऊदी, बहरीन और इराक पर अटैक, तेहरान बोला- समंदर को बना देंगे नर्क
अमेरिका ने लगातार सातवीं रात को ईरान के शहरों पर हमला किया है.
AFP
तेहरान:

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की लपटें एक बार फिर तेज हो रही है. अमेरिका ने ईरान पर सातवीं रात को भी हमला किया है.  US सेंट्रल कमांड ने कहा कि उनका मकसद ईरानी मिलिट्री की काबिलियत को कमजोर करना जारी रखना था. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने शनिवार को कहा कि देश के दक्षिण में होर्मोजगान प्रांत में US के हमलों में तीन लोग मारे गए और आठ घायल हो गए. 

इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमलों में सऊदी अरब, बहरीन और इराक में हमला किया है. सऊदी अरब में ईरान ने 4 महीने में पहली बार हमला किया है. ईरान ने कहा है कि अमेरिका हमलों के जवाब में समंदर को नर्क बना देंगे. 

दो तेल टैंकर माइंस से टकराए

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो तेल टैंकर माइंस से टकरा गए और उनमें धमाका हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस स्ट्रेटेजिक रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे चार जहाजों को रोका था.

गार्ड्स ने कहा कि जिन टैंकरों पर माइंस लगी थीं, उन्हें धोखा देने वाली अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भेजा था और उनमें आग लग गई थी.

ईरानी शहरों में धमाका

IRNA की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, US हमलों की घोषणा के तुरंत बाद ईरान के सेंट्रल शहर यज्द में पांच धमाके सुने गए. एक और सरकारी एजेंसी मेहर ने देश के दक्षिण के कई प्रांतों में धमाकों की खबर दी.

अमेरिका हमलों पर ईरान का क्या कहना है?

सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक, ईरानी मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने कहा कि तेहरान ने धमकी दी है कि अगर आने वाले दिनों में US के हमले जारी रहे तो वह पूरे पैमाने पर हमले फिर से शुरू कर देगा.

उन्होंने कहा, "ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहेगा और कोई भी राजनीतिक बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेगा."

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