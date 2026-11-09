'48 घंटे में होर्मुज खुल जाएगा अगर यह शर्त मान ली', ट्रंप की चुनावी हार के बाद ईरान के तेवर बदले

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि जंग खत्म करने के लिए तेहरान का 2 दिन वाला प्रस्ताव अभी भी मेज पर है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान की मांगें मान ले, तो 48 घंटे में होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा वापस आ सकती है. ईरानी एजेंसी ISNA के मुताबिक, बघाई ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सबसे सही योजना बताया. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सरकार तेहरान की शर्तों पर हां कहती है, तो इस इलाके में अच्छे बदलाव दिखेंगे.

IRNA के मुताबिक, बघाई ने आगे कहा कि अगर अमेरिकियों ने अपने ही लोगों का संदेश सही से समझा है, तो उन्हें सही और ईमानदार फैसला लेना चाहिए. उनका इशारा संभवतः अमेरिका के मिडटर्म चुनावों के नतीजों की तरफ था, जिसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बुरी तरह हार मिली है. ट्रंप ने माना कि हार की एक बड़ी वजह जंग भी है. बघाई ने यह भी कहा कि ईरान का प्रस्ताव उसकी अच्छी नीयत को दिखाता है. उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस दावे को गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि तेहरान की मांगें तर्कहीन हैं.

ईरान की मांगों में आर्थिक नाकेबंदी हटाना और सभी मोर्चों पर शत्रुता खत्म करना शामिल है. बघाई के मुताबिक यह मांगें पूरी तरह से तर्कसंगत हैं. ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू होने से पहले इन मांगों को पूरा किया जाए. बघाई ने कहा, "बातचीत के बीच अमेरिका का ईरान पर हमला करना पूरी तरह से अतार्किक और बेतुका है. किसी भी तर्क, नियम या मानक के हिसाब से देखें, तो अमेरिका का यह हमला न केवल बेतुका, गैर-कानूनी और अतार्किक था, बल्कि यह एक अपराध भी था."

उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए की जा रही राजनयिक कोशिशों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हाल के दिनों में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत में बहुत कम प्रगति हुई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी संकेत दिया कि अमेरिकी चुनावों के नतीजों के बाद राजनयिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं. उन्होंने कहा कि इससे बातचीत कराने की कोशिश कर रहे मध्यस्थों के प्रयासों पर असर पड़ा है.

अराघची ने कहा, "अमेरिकी चुनाव के नतीजों ने मध्यस्थों की 'शटल डिप्लोमेसी' को बड़ा झटका दिया है. हमें थोड़ा इंतजार करना होगा. पिछले कुछ दिनों में कोई प्रगति नहीं हुई है, और इसका मुख्य कारण अमेरिकी चुनाव के नतीजे हैं, जिन्होंने वास्तव में सभी को चौंका दिया है. हालात को शांत होने और मध्यस्थों के लिए फिर से आना-जाना शुरू करने के अनुकूल माहौल बनने में कुछ समय लगेगा. हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा."

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की संभावना बहुत कम है, बशर्ते कि चल रही बातचीत आगे बढ़ती रहे. हालांकि, उन्होंने भविष्य में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया. CNN के साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू में, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन पहले ही तेहरान को एक करारा झटका दे चुका है, जिससे अब और सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ने की संभावना "बहुत कम" हो गई है.

ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के मुद्दे पर बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने पूरे ईरान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को चिह्नित कर लिया है, जिनमें पावर प्लांट और पुल शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना एक घंटे के भीतर 38 पुलों को नष्ट कर सकती है. ट्रंप ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, "पूरी संभावना है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. वे बहुत बेताबी से एक समझौता करना चाहते हैं."

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