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इजरायल ने ध्वस्त किया खामेनेई का प्लेन, मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला

पिछली पोस्ट में, IAF ने मिशन के लिए ईरान की ओर बढ़ते हुए अपने स्टील्थ लड़ाकू विमानों का फुटेज साझा किया था. पोस्ट में लॉकहीड मार्टिन एफ-35I अदीर विमान का जिक्र किया गया.

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इजरायल ने ध्वस्त किया खामेनेई का प्लेन, मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला
खामेनेई के प्लेन को इजरायली वायु सेना ने ब्लास्ट करने की जानकारी एक्स पर दी.
  • इजरायली वायु सेना ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरानी नेतृत्व के विमान को नष्ट कर दिया है
  • यह विमान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था
  • विमान के नष्ट होने से ईरानी नेतृत्व के सैन्य और राजनयिक समन्वय को गंभीर नुकसान पहुंचा है
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इजरायली वायु सेना (आईएसएएफ) ने तेहरान के मेहराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरानी नेतृत्व द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेन को नष्ट कर दिया है. इससे ईरान के नेतृत्व को अब देश में या देश से बाहर जाने के लिए सोचना पड़ेगा. एक्स पर एक पोस्ट में, वायु सेना ने हमले को कंफर्म करते हुए कहा कि उन्होंने "तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरानी नेतृत्व के विमान को नष्ट कर दिया."

अली खामेनेई का प्लेन था

प्लेन की पहचान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण रसद और राजनयिक उपकरण के रूप में की गई थी.इजरायल एयर फोर्स (ISA) ने बताया कि यह विमान "सैन्य खरीद को बढ़ावा देने और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से धुरी देशों के साथ संबंध बनाए रखने" के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था. परिणामस्वरूप, यह मिशन विशेष रूप से तेहरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच परिचालन तालमेल को बाधित करने के लिए तैयार किया गया था.

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, "विमान के नष्ट होने से ईरानी आतंकी शासन के नेतृत्व और धुरी देशों के बीच समन्वय स्थापित करने, सैन्य शक्ति बढ़ाने और शासन की पुनर्वास क्षमता को नुकसान पहुंचता है." इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को नष्ट करके, इजरायल ने ईरानी शासन की सैन्य और राजनयिक नेटवर्क बनाए रखने की क्षमता को काफी हद तक बाधित कर दिया है, और दावा किया है कि "ईरानी शासन से एक और रणनीतिक संपत्ति छीन ली गई है."

200 से अधिक ठिकानों पर हमला

X पर एक पोस्ट में हमले की जानकारी देते हुए, इजरायली वायु सेना ने कहा, "पिछले एक दिन में वायु सेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया और ईरानी आतंकी शासन की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम्स पर हमले जारी रखे हुए हैं." सेना ने कंफर्म किया कि टारगेट पर "ईरानी आतंकी शासन के सैनिकों के मुख्यालय, डिफेंस सिस्टम्स और युद्ध सामग्री के उत्पादन और भंडारण स्थल" शामिल थे.

ये हमले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम्स को देश भर में कई स्थानों पर विशेष रूप से निशाना बनाने वाले एक निरंतर अभियान का हिस्सा हैं. इन लंबी दूरी के अभियानों को अंजाम देने के लिए, इजरायल ने अपनी सबसे उन्नत हवाई तकनीक तैनात की है. X पर एक पिछली पोस्ट में, IAF ने मिशन के लिए ईरान की ओर बढ़ते हुए अपने स्टील्थ लड़ाकू विमानों का फुटेज साझा किया था. पोस्ट में लॉकहीड मार्टिन एफ-35I अदीर विमान का जिक्र किया गया.

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