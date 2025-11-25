विज्ञापन
खून का बदला लेना होगा... हिजबुल्लाह टॉप कमांडर के खात्मे के बाद इजरायल को ईरान की ललकार, एक और जंग की आहट?

बेरूत पर हमले में इजरायली सेना ने हिजबुल्‍लाह के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हायथम अली तबताबाई को मार गिराया है. अब हिजबुल्लाह के समर्थक ईरान ने इजरायल को ललकारा है.

  • बेरूत में हुए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर हायथम अली तबताबाई सहित कई सदस्य मारे गए हैं
  • हायथम अली तबताबाई नवंबर 2024 के युद्धविराम के बाद इजरायल द्वारा मारा गया सबसे वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर है
  • ईरान ने तबताबाई की हत्या को कायरतापूर्ण बताया और बदला लेने की धमकी दी है
दक्षिण बेरूत पर घातक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप सैन्य कमांडर हायथम अली तबताबाई और इस उग्रवादी समूह के कई अन्य सदस्यों की मौत हो गई. अब सोमवार, 24 नवंबर को इन सभी का अंतिम संस्कार किया, जबकि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बदला लेने की बात कही. इजरायल और लेबनान के बीच नवंबर 2024 में हुए युद्धविराम के बाद से हायथम अली तबताबाई इजरायल द्वारा मारे जाने वाला हिजबुल्लाह का सबसे सीनियर कमांडर हैं. हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है.

रविवार को यह घातक हमला तब हुआ है जब इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं. वहीं अमेरिका ने लेबनान पर समूह को निरस्त्र करने और इसकी फंडिंग के स्रोतों को बंद करने का दबाव बढ़ा दिया है.

ईरान और उसकी सेना दे रही धमकी

ईरान ने तबताबाई की हत्या को "कायरतापूर्ण" बताया है. वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा, "इस्लाम के बहादुर सेनानियों के खून का बदला लेना प्रतिरोध की धुरी और लेबनानी हिजबुल्लाह का अधिकार है और इसपर कोई शक नहीं है." 

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह का प्रभाव है. यहां सोमवार को तबताबाई और उनके दो साथियों के अंतिम संस्कार में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए. इनके ताबूतों को हिजबुल्लाह के पीले झंडों में लपेटा गया था.

यहां भीड़ ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए. इनके हाथों में हिजबुल्लाह के नेताओं और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें थीं. 

दूसरी तरफ फ्रांस के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने हमले पर चिंता व्यक्त की और संयम बरतने का आग्रह किया. संयुक्त राष्ट्र के स्टीफन दुजारिक ने सभी पक्षों को याद दिलाया कि "नागरिकों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए". हालांकि इजरायल की सेना ने कहा था कि उसने "हिज़्बुल्लाह के जनरल स्टाफ के प्रमुख आतंकवादी हेथम अली तबताबाई को खत्म कर दिया".

हिजबुल्लाह ने हमले में तबताबाई और चार अन्य सदस्यों की मौत की घोषणा की.

यह भी पढ़ें: बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत, इजरायल ने किया दावा

Israel Iran Tension, Hezbollah, Hezbollah Vs Israel
