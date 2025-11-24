उसी भाषा में जवाब देंगे...नेतन्याहू ने खाई हमास और हिजबुल्ला पर हमले जारी रखने की कसम

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दोहराया है कि लेबनान में हिजबुल्ला को और गाजा में हमास को दोबारा संगठित होने से रोकने के लिए जो कुछ जरूरी होगा, उसे करने से पीछे नहीं हटा जाएगा. पिछले एक हफ्ते में इजरायल ने पड़ोसी लेबनान में कई ठिकानों पर हमला किया है. इज़राइली सेना ने शनिवार को कहा कि उसने हिजबुल्‍ला के लॉन्चर्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. नेतन्‍याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बेरूत पर हुए हमले में हिजबुल्ला के ‘चीफ ऑफ स्टाफ' हेथम तब्ताबाई को मार गिराने का दावा किया गया है. जून के बाद से पहली बार इजरायल ने लेबनान पर हमला किया है.

हिजबुल्‍ला को ताकतवर नहीं होने देंगे

गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार, शनिवार को कई इजरायली हवाई हमलों में 21 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए, जबकि हमास और इज़राइल ने 10 अक्टूबर से लागू नाजुक संघर्षविराम के उल्लंघन को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए. नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग शुरू करते हुए कहा, 'हम कई मोर्चों पर आतंकवाद पर हमला जारी रखे हुए हैं.' इस वीकेंड, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने लेबनान में हमला किया और हम हिजबुल्‍ला को हमारे खिलाफ फिर से ताकतवर होने से रोकने के लिए हर जरूरी काम करते रहेंगे.'

घुसपैठिए ने चलाई गोलियां?

नेतन्‍याहू ने आगे कहा, 'हम गाजा पट्टी में भी यही कर रहे हैं. सीजफायर के बाद से हमास ने इसका उल्लंघन करना बंद नहीं किया है और हम उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं.' दो साल की लड़ाई के बाद, इजरायल और हमास के बीच US की मध्यस्थता से हुए सीजफायर के लागू होने के बाद से शनिवार सबसे खतरनाक दिनों में से एक था. इजरायली सेना ने कहा कि एक 'हथियारबंद आतंकवादी' ने येलो लाइन को पार किया. यह गाजा पट्टी की वह सीमा है जहां पर इजरायली सेना पीछे हट गई है. इजरायल का कहना था कि येलो लाइन में आने के बाद घुसपैठिए ने इजरायल के सैनिकों पर गोलियां चलाईं.

सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश

नेतन्याहू ने रविवार को दावा किया कि हमास ने 'हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश' करने के लिए येलो लाइन के पार घुसपैठ करने की 'कई कोशिशें' कीं. उन्होंने आगे कहा, 'हमने इसे बड़ी ताकत से नाकाम कर दिया है और जवाबी कार्रवाई भी की है और बहुत भारी कीमत चुकाई है. इसमें कई आतंकवादी भी शामिल हैं जिन्हें हमने खत्म कर दिया है.' नेतन्याहू ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है कि इजरायल को कार्रवाई करने से पहले बाहर से मंजूरी की जरूरत होती है. उन्होंने कहा, 'हम किसी भी चीज से अलग होकर फैसला करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए. इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है.' इजरायली सेना ने दावा किया कि शनिवार को गाजा पर हुए हमलों में हमास के प्रोडक्शन हेडक्वार्टर में सप्लाई और इक्विपमेंट के हेड को खत्म कर दिया गया है.

