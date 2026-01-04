चिंता की बात, हालात पर बारीकी से नजर... वेनेजुएला मामले पर भारत का बयान

- विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की
- भारत ने वेनेजुएला की सुरक्षा और भलाई के प्रति समर्थन दोहराते हुए संवाद से मुद्दों को हल करने पर जोर दिया
- कराकस में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और सभी को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है
विदेश मंत्रालय (MEA) ने वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता जाहिर की है. मंत्रालय ने कहा कि भारत स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों से संवाद के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील करता है. विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपना समर्थन दोहराता है.
बातचीत से मसले हल करने की सलाह
इसके साथ ये भी कहा कि हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्दों को संवाद के माध्यम से हल करें. भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि कराकस स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा. भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों को वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी.
भारतीयों से सावधानी बरतने की अपील
मंत्रालय ने यह परामर्श वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर जारी किया. विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कराकस में बड़े पैमाने पर किए गए अमेरिकी हमलों के दौरान मादुरो को पकड़ लिया गया.
वेनेजुएला की यात्रा से बचने की हिदायत
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सख्ती से सलाह दी जाती है.” बयान में कहा गया, “जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.”
वेनेजुएला में लगभग 50 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं. अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है. रूस और चीन सहित कई प्रमुख देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिये जाने की कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन की आलोचना की है.
