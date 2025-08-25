लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट पर हमला: 3 नकाबपोश ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, CCTV में जलता आदमी दिखा

इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक भारतीय रेस्टोरेंट में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई. हमले में कम से कम पांच लोग घायल हो गए हैं. हमला भी उस समय किया गया जब रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था. डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर ने कहा कि शुक्रवार की शाम गैंट्स हिल में वुडफोर्ड एवेन्यू पर स्थित 'इंडियन अरोमा' नाम के रेस्टोरेंग में आग लगाने के आरोप में 15 साल के एक किशोर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

घटना रात 9 बजे (स्थानीय समयानुसार) की है जब रेस्टोरेंट खाने वालों से खचाखच भरा हुआ था. रेस्टोरेंट के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में तीन नकाबपोश लोग अंदर आते और फर्श पर पेट्रोल जैसा कोई लिक्विड फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. जल्द ही, आग की लपटों ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भोजन करने वालों और स्टाफ सदस्यों के बीच अफरा-तफरी मच गई और वे भागने की कोशिश करने लगे.

रेस्टोरेंट के बाहर के फुटेज में एक व्यक्ति को बाहर भागते हुए देखा गया, जिसके कपड़ों में आग लगी हुई थी.

❗️Indian Restaurant FIREBOMBED in "Arson Attack" - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 CCTV Shows Man Fleeing ON FIRE!



A suspected arson attack at Indian Aroma in Ilford - near London - has left three people fighting for their lives. Footage from the scene shows a group, with their faces covered, pouring liquid… pic.twitter.com/P588q3xScM — RT_India (@RT_India_news) August 24, 2025

कई हुए घायल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमले में कम से कम तीन महिलाएं और दो पुरुष जल गए हैं. वे हमले के वक्त वहां खाना खा रहे थे. उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले लंदन एम्बुलेंस सेवा के पैरामेडिक्स द्वारा घटनास्थल पर ही इलाज किया गया. पुलिस ने कहा कि उनमें से दो, एक पुरुष और एक महिला, की हालत खतरे में है.

पुलिस ने कहा, "यह भी कहा जा रहा है कि दो और पीड़ित हैं जो अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से चले गए थे. उनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं." बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आग की लपटें बढ़ने के बाद अग्निशमन कर्मियों (फायर ब्रिगेड के) को आग बुझाने में 90 मिनट लग गए.

चश्मदीदों ने क्या बताया?

दीना माइकल के आंखों के सामने यह सब हुआ. उन्होंने बीबीसी को बताया: "मैं पीछे मुड़ी और देखा कि कोई आदमी आग के गोले की तरह भाग रहा है… वह पूरी तरह जल चुका था. मेरा एक दोस्त पानी की बाल्टी लेकर आया था और हम बस आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे." पुलिस ने रविवार को जान को खतरे में डालने के इरादे से आग लगाने के संदेह में एक 15 वर्षीय लड़के और एक 54 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया. वे दोनों पुलिस हिरासत में हैं.

मेट पुलिस की सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट के डिटेक्टिव रोजर्स ने कहा, "भले हमने दो गिरफ्तारियां की हैं, हमारी जांच गति से जारी है ताकि हम शुक्रवार शाम को जो हुआ उसके हर पहलू को समझ सकें."

उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि समुदाय के सदस्य इस घटना से चिंतित और स्तब्ध हैं. मैं किसी भी जानकारी या चिंता रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने और पुलिस से बात करने का आग्रह करूंगा."

इस रोस्टोरेंट को रोहित कलुवाला चलाते हैं. यह रेस्टोरेंट खुद को "भारत के प्रामाणिक स्वाद" परोसने के लिए समर्पित बताता है.

